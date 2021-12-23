Понад половина українців вважають Ізраїль дружньою країною – посол Ізраїлю Бродський

55% українців вважають Ізраїль дружньою для України країною.

Як повідомив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" посол Ізраїлю Міхаель Бродський, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення посольства напередодні 30-річчя від дня встановлення дипвідносин між двома країнами.

"Ми напередодні 30-річчя провели опитування громадської думки тут, в Україні, і з'ясували, що більш як половина українців вбачають в Ізраїлі дружню країну, а саме 55%. Водночас лише 17% - не вважають Ізраїль дружньою країною, а в інших або немає думки щодо цього або вони утрималися від відповіді", - повідомив він.

За його словами, "це тільки доводить те, що ми в принципі знали і так: що Україна щодо Ізраїлю - країна дружня. Я думаю, що такі самі почуття ізраїльтяни відчувають щодо України".

Бродський зазначив, що "у плані політичних контактів, я думаю, ми досягли дуже гарного рівня порозуміння".

За його словами, це стосується і двосторонніх відносин, стосується співпраці у міжнародних організаціях, Організації Об'єднаних Націй. Щодо культури, сказав він, складно знайти ближчі народи та ближчі культури, ніж українська та ізраїльська.

"І завдяки активним діям посольств - і нашого посольства тут, і посольства України в Ізраїлі - сьогодні наші народи більше й більше дізнаються один про одного. У нас чудове авіасполучення: декілька рейсів щодня, декілька авіакомпаній, які виконують ці рейси. В принципі, у нас у відносинах все дуже добре. І справді ми сприймаємо Україну як дружню країну", - сказав Бродський.

Повністю інтерв'ю розміщено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".