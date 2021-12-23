"Голос" планує у 2022 році домагатися правди у справі "вагнерівців" і створення сприятливої податкової системи

Депутатська фракція "Голос" має намір у 2022 році домогтися правди у справі про затримання найманців ПВК "Вагнер", відновити незалежне Корпоративне управління в держпідприємствах, а також сприяти створенню сприятливої податкової системи для громадян і підприємців.

"Ми використовуватимемо всі доступні парламентаріям інструменти, щоб домогтися правди у справі "вагнерівців", відновити незалежне корпоративне управління в держпідприємствах, створити сприятливу податкову систему для громадян і підприємців, замість того, щоб збільшити тиск на них. Мовчати не будемо. За всі помилки будемо бити по руках - і тут сподіваємося на допомогу і міжнародних союзників, і журналістів", – зазначив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас "Голос" як опозиційна фракція в парламенті планує наступного року "нагадати президенту, керівнику його офісу і всім їхнім "посіпакам" в уряді та парламенті, що їхня роль – виключно сервісна, а поганий сервіс передбачає покарання і вибір іншого".

"Тому я бачу нашу роботу за двома напрямами. Перший - стримувати "наполеонівські" амбіції представників влади, щоб не допустити ще більших дурниць, ніж ми бачили цього року. Другий - виправляти вже допущені помилки", - наголосив політик.

Водночас, за його словами, "Голос" буде законними методами в правовому полі боротися проти "рейдерських посягань на фракцію".

Крім того, за словами парламентарія, в України є потенціал для того, щоб наприкінці року підраховувати успіхи, а "не горіти від іспанського сорому через провали та кричущі випадки некомпетентності й невігластва своїх тимчасових керівників".

Так, підбиваючи підсумки цього року, він зазначив, що за 2021-й "влада занадто заплуталася у власній брехні".

"Якщо підсумувати - це рік "зрад", як зі "зливом" операції щодо "вагнерівців" у найвищих кабінетах Банкової. Це рік фатальної бездіяльності та невиправданого ризику життям, здоров'ям і благополуччям громадян – починаючи з провалу вакцинації та закінчуючи ризиком залишити українців без електрики й опалення взимку. Це рік втрати довіри і всередині країни, і серед зовнішніх союзників на кшталт США. Це рік загравання з ворогом, яке призвело до того, що "купа" російських військ лякає Україну та світ на наших східних кордонах. Це рік безперервних спроб сконцентрувати владу за всяку ціну - спробами встановити свій вплив у Конституційному Суді, відставкою спікера парламенту, тиском на опозицію і незалежних журналістів", - акцентував Железняк.

"Чомусь на Банковій забувають, що їм дали кермо не тому, що машина стала їхньою власністю, а тільки тому, що власник довірив їм її полагодити. І якщо у президента вважають, що можуть на ній дрифтувати, влаштовувати нелегальні перегони й бити об відбійники, то варто згадати, що в такому випадку власник не тільки відбирає ключі – він змушує відповідати за всі збитки", – додав він.

За словами представника фракції "Голос", у 2021 році влада зняла маску "нових чесних політиків з народу" і показала, що їм цілком підходять старі методи маніпуляцій, корупції, жаги до концентрованої влади та формування порядку, де "всі начебто рівні, але дехто рівніший".