Політика

12:18 23.12.2021

"Голос" планує у 2022 році домагатися правди у справі "вагнерівців" і створення сприятливої податкової системи

3 хв читати
"Голос" планує у 2022 році домагатися правди у справі "вагнерівців" і створення сприятливої податкової системи

Депутатська фракція "Голос" має намір у 2022 році домогтися правди у справі про затримання найманців ПВК "Вагнер", відновити незалежне Корпоративне управління в держпідприємствах, а також сприяти створенню сприятливої податкової системи для громадян і підприємців.

"Ми використовуватимемо всі доступні парламентаріям інструменти, щоб домогтися правди у справі "вагнерівців", відновити незалежне корпоративне управління в держпідприємствах, створити сприятливу податкову систему для громадян і підприємців, замість того, щоб збільшити тиск на них. Мовчати не будемо. За всі помилки будемо бити по руках - і тут сподіваємося на допомогу і міжнародних союзників, і журналістів", – зазначив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас "Голос" як опозиційна фракція в парламенті планує наступного року "нагадати президенту, керівнику його офісу і всім їхнім "посіпакам" в уряді та парламенті, що їхня роль – виключно сервісна, а поганий сервіс передбачає покарання і вибір іншого".

"Тому я бачу нашу роботу за двома напрямами. Перший - стримувати "наполеонівські" амбіції представників влади, щоб не допустити ще більших дурниць, ніж ми бачили цього року. Другий - виправляти вже допущені помилки", - наголосив політик.

Водночас, за його словами, "Голос" буде законними методами в правовому полі боротися проти "рейдерських посягань на фракцію".

Крім того, за словами парламентарія, в України є потенціал для того, щоб наприкінці року підраховувати успіхи, а "не горіти від іспанського сорому через провали та кричущі випадки некомпетентності й невігластва своїх тимчасових керівників".

Так, підбиваючи підсумки цього року, він зазначив, що за 2021-й "влада занадто заплуталася у власній брехні".

"Якщо підсумувати - це рік "зрад", як зі "зливом" операції щодо "вагнерівців" у найвищих кабінетах Банкової. Це рік фатальної бездіяльності та невиправданого ризику життям, здоров'ям і благополуччям громадян – починаючи з провалу вакцинації та закінчуючи ризиком залишити українців без електрики й опалення взимку. Це рік втрати довіри і всередині країни, і серед зовнішніх союзників на кшталт США. Це рік загравання з ворогом, яке призвело до того, що "купа" російських військ лякає Україну та світ на наших східних кордонах. Це рік безперервних спроб сконцентрувати владу за всяку ціну - спробами встановити свій вплив у Конституційному Суді, відставкою спікера парламенту, тиском на опозицію і незалежних журналістів", - акцентував Железняк.

"Чомусь на Банковій забувають, що їм дали кермо не тому, що машина стала їхньою власністю, а тільки тому, що власник довірив їм її полагодити. І якщо у президента вважають, що можуть на ній дрифтувати, влаштовувати нелегальні перегони й бити об відбійники, то варто згадати, що в такому випадку власник не тільки відбирає ключі – він змушує відповідати за всі збитки", – додав він.

За словами представника фракції "Голос", у 2021 році влада зняла маску "нових чесних політиків з народу" і показала, що їм цілком підходять старі методи маніпуляцій, корупції, жаги до концентрованої влади та формування порядку, де "всі начебто рівні, але дехто рівніший".

Теги: #голос #железняк
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 21.12.2021
Партія "Слуга народу" не веде переговорів з "Голосом" з приводу його "поглинання" - Шуляк

Партія "Слуга народу" не веде переговорів з "Голосом" з приводу його "поглинання" - Шуляк

15:21 17.12.2021
Железняк має намір оскаржити в суді обрання Устінової головою фракції "Голос"

Железняк має намір оскаржити в суді обрання Устінової головою фракції "Голос"

14:49 17.12.2021
Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": її очолила Устінова, заступниця - Клименко

Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": її очолила Устінова, заступниця - Клименко

10:30 16.12.2021
НАЗК перемогло в касаційному суді та заблокувало держфінансування партії "Голос"

НАЗК перемогло в касаційному суді та заблокувало держфінансування партії "Голос"

13:54 13.12.2021
"Голос" має сам вирішити свої внутрішньофракційні проблеми та не ставити парламент у незручне становище - Стефанчук

"Голос" має сам вирішити свої внутрішньофракційні проблеми та не ставити парламент у незручне становище - Стефанчук

13:33 07.12.2021
НАЗК закликає партію "Голос" утримуватися від спроб зірвати відновлення звітування партій

НАЗК закликає партію "Голос" утримуватися від спроб зірвати відновлення звітування партій

15:32 06.12.2021
"Голос" заявляє про конфлікт інтересів у діях голови НАЗК

"Голос" заявляє про конфлікт інтересів у діях голови НАЗК

12:20 01.12.2021
У "Голосі" проти прямих переговорів України з РФ щодо Донбасу

У "Голосі" проти прямих переговорів України з РФ щодо Донбасу

20:32 26.11.2021
Заява Зеленського про держпереворот точно не сприятиме залученню інвестицій в Україну

Заява Зеленського про держпереворот точно не сприятиме залученню інвестицій в Україну

14:44 23.11.2021
Зеленський планує 1 грудня виступити зі зверненням перед Верховною Радою - Желєзняк

Зеленський планує 1 грудня виступити зі зверненням перед Верховною Радою - Желєзняк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нардепи від "Євросолідарності" звернулися до правоохоронних органів із заявою про держзраду та фінансування тероризму Зеленським і його оточенням

Посольство Канади: Важливо, щоб розслідування справи щодо Порошенка відповідало найвищим стандартам прозорості й законності

Берлін готовий до будь-яких переговорів із Москвою щодо ситуації навколо України - Кабмін ФРН

Зеленський про можливість особистої зустрічі з Путіним: Ми маємо робити все, щоб будувати різні формати зустрічей

Україна готова виконувати Мінські угоди і сформулювала 10 кроків щодо їх реалізації - Зеленський

ОСТАННЄ

Нардепи від "Євросолідарності" звернулися до правоохоронних органів із заявою про держзраду та фінансування тероризму Зеленським і його оточенням

Посольство Канади: Важливо, щоб розслідування справи щодо Порошенка відповідало найвищим стандартам прозорості й законності

Кулеба: Питання щодо зовнішньої політики можуть і коментуватимуть різні люди, уповноважені на це

Кулеба назвав шість наскрізних тем, над якими працюватиме українська дипломатія у 2022 році

Берлін готовий до будь-яких переговорів із Москвою щодо ситуації навколо України - Кабмін ФРН

Зеленського на посаді президента готові переобрати 24% українців, 14% підтримують Порошенка – опитування "Рейтингу"

"Євросолідарність" у 2022 р. протистоятиме згортанню демократії в Україні – нардеп Геращенко

Україна у 2022 році планує відкрити нову будівлю посольства в Туреччині

Ми не боїмося зустрічатися з РФ в будь-якому форматі і з будь-якими партнерами - Зеленський

Зеленський про можливість особистої зустрічі з Путіним: Ми маємо робити все, щоб будувати різні формати зустрічей

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА