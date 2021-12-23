Нардепи від "Євросолідарності" звернулися до правоохоронних органів із заявою про держзраду та фінансування тероризму Зеленським і його оточенням

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" подали заяву про злочини Володимира Зеленського та його оточення до Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України, повідомляє прес-служба "Євросолідарності" у четвер.

Уточнюється, що у повідомленні про кримінальне правопорушення, зокрема, зазначено, що за канденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля у країни-агресора.

"Станом на грудень 2021 року Україна знаходиться на межі енергетичної катастрофи, без зовнішньої допомоги країна безсила перед енергетичним шантажем агресора – Російської Федерації, що є прямими наслідками дій вищого керівництва країни, зокрема громадянина Зеленського Володимира Олександровича, який з 2019 року обіймає посаду президента України", – йдеться у документі.

У політсилі зазначають, що за час президентства Зеленського майже $4 млрд було витрачено на вугілля з РФ та Білорусі, а також закупівлю електроенергії з цих країн. "Слід окремо зазначити, що частина імпортованого вугілля, під виглядом російського, є вугіллям що видобуто і незаконно вивезено з території окупованої частини Луганської і Донецької областей для наступної поставки на українські ТЕС", - наголошують у "Євросолідарності".

Там додають, що зазначені відомості містять достатньо фактів, які свідчать про системні дії вищого керівництва країни щодо відновлення залежності від постачання вугілля з Російської Федерації для українських ТЕС, що генерують тепло та електроенергію, і містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111 КК України (державна зрада) та ч.3 ст.258-5 (фінансування тероризму).

"Вказані дії вчиняються вищим керівництвом держави з початком перебування на посту президента України Зеленського В.О., не могли бути йому невідомі та вчинятися без його участі і дозволу… Депутати вимагають невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вищенаведених кримінальних правопорушень, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань", - резюмують у прес-службі політсили.