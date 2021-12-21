Політика

18:45 21.12.2021

Ми не боїмося зустрічатися з РФ в будь-якому форматі і з будь-якими партнерами - Зеленський

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Ми не боїмося зустрічатися з РФ в будь-якому форматі і з будь-якими партнерами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

"Усі меседжі публічні. Ми відкрито говоримо, ми готові зустрічатися з Російською Федерацією. Ми цього не боїмося. У будь-якому форматі, з будь-якими нашими партнерами, щоб ніхто не образився. Але я на образи в останню чергу дивлюся, тому ми готові і на прямий діалог тет-а-тет, все одно в якому форматі", - сказав Зеленський журналістам у вівторок в резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області.

Він також додав, що адміністрації президентів України та Росії розмовляють про те, яким може бути порядок денний зустрічі.

"Якщо не вдасться в якийсь термін домовитися адміністраціям, то я буду прямо йому телефонувати", - сказав Зеленський.

Теги: #рф #зеленський #переговори
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