Политика

14:15 14.09.2019

Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений ВР VIII скликання, який передбачає пропорційну виборчу систему

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Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений ВР VIII скликання, який передбачає пропорційну виборчу систему

Президент України Володимир Зеленський повернув до парламенту зі своїми пропозиціями Виборчий кодекс, ухвалений 11 липня Верховною Радою VIII скликання.

"13.09.2019 - повернуто з пропозиціями президента", - йдеться на сайті парламенту в коментарі до законопроекту №0978 "Пропозиції президента до Виборчого кодексу України".

У пропозиціях Зеленського зазначається: "Кодекс, що надійшов на підпис, містить положення, які не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни до виборчого законодавства, спрямовані на його удосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур".

Глава держави на 11 сторінках дав 17 пунктів зауважень до кодексу. Зокрема, зазначає Зеленський, кодекс, який передбачає пропорційну виборчу систему до ВР за відкритими регіональними списками, "дає підстави для висновку про фактичне збереження складової, характерної для пропорційної виборчої системи із закритими списками".

"Так, частина перша статті 353 Кодексу передбачає, що політична партія, яка набрала 5 і більше відсотків дійсних голосів виборців, гарантовано отримує 10 депутатських мандатів, які розподіляються в порядку черговості відповідно до затвердженого партією загальнодержавного списку, а не залежно від кількості голосів виборців, отриманих кожним кандидатом відповідної партії, що фактично нівелює волевиявлення виборця та гарантує проходження до парламенту кандидатів незалежно від результатів персоніфікованого голосування на виборах", - зазначає президент. Крім того, "допускається можливість голосування не за конкретного кандидата від політичної партії, а за виборчий список партії", розподіл мандатів між кандидатами від партії на регіональному рівні проводиться лише в межах цілих часток після ділення кількості голосів виборців, поданих у виборчому регіоні на підтримку відповідного регіонального виборчого списку, на виборчу квоту, при цьому дробові частки від такого ділення залишатимуться для розподілу на загальнодержавному рівні за принципом "закритих списків".

Зеленський зазначив, що принцип гендерної рівності на практиці може бути знівельований через відсутність у кодексі механізму заміни кандидата в депутати кандидатом такої самої статі в разі скасування реєстрації кандидата за зверненням партії, яка його висунула.

Президент звернув увагу, що в кодексі відсутній достатній механізм забезпечення реалізації виборчих прав окремими категоріями осіб, зокрема внутрішньо переміщеними особами в питанні місцевих виборів; особами з інвалідністю.

Крім того, Зеленський вказав на недоліки кодексу в частині визначення обов'язкової квоти для кандидатів на проживання в Україні.

Згідно з його зауваженнями, у Виборчому кодексі порушується гарантоване Конституцією право громадських організацій на оскарження в суді рішень або дій влади, посадових і службових осіб.

Президент також торкнувся пропозиції встановити, що висунення кандидатів на загальнонаціональних виборах може здійснювати партія, яка має регіональні організації, зареєстровані в установленому законом порядку, не менше ніж у 14 адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у ч.2 ст.133 Конституції України. Однак питання реєстрації та функціонування політичних партій, їхніх осередків регулює закон "Про політичні партії в Україні", який передбачає обов'язок політичної партії протягом шести місяців від дня реєстрації забезпечити створення і реєстрацію в порядку, встановленому цим законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим. Невиконання цієї умови може спричинити анулювання реєстраційного свідоцтва такої партії.

Глава держави має претензії до норм кодексу, що дає право партіям брати участь у загальнонаціональних виборах.

Крім того, Зеленський не згоден зі зменшенням бар'єра для відшкодування партіям із бюджету видатків із фінансування передвиборної кампанії, з низкою положень кодексу в частині забезпечення фінансування закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.

У кодексі, як зазначив Зеленський, не повною мірою враховано рекомендації, надані міжнародними експертами за результатами спостереження за виборчими кампаніями.

Так, зокрема, в остаточному звіті Місії зі спостереження за виборами народних депутатів України від 28 жовтня 2012 р. ОБСЄ/БДІПЛ містяться рекомендації про впровадження помірних обмежень видатків у рамках проведення кампаній.

Низку положень кодексу також викладено без урахування вже затверджених законодавчих актів, спрямованих на вдосконалення виборчого законодавства, зазначає президент.

Як повідомлялося, 11 липня 2019 року Верховна Рада затвердила в другому читанні та в цілому проект Виборчого кодексу (№3112-1), який упроваджує пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими списками.

Під час консультацій фракції парламенту домовилися, що в кодексі буде збережено прохідний бар'єр до парламенту на рівні 5%.

Передбачено набуття чинності законом у 2023 році.

Найбільш резонансною є частина кодексу про вибори до Верховної Ради, яка передбачає систему з відкритими списками. Нова система виборів передбачає, що з'їзд партії затверджує загальнонаціональний список. І цей список ділитиметься на 27 або менше (але не менше ніж 2/3 регіонів) регіональних списків. І в кожному такому регіональному списку має бути щонайменше п’ять кандидатів. У партії буде єдиний список і регіональні. Черговість кандидатів визначає з'їзд.

Виборцю доведеться пам'ятати номер партії, визначений жеребкуванням, за яку хоче проголосувати. У відповідні віконця він вписує номер партії. Нижче в бюлетені виборець (за бажанням, не обов'язково) зазначає номер кандидата, але виключно від тієї партії, за яку голосує.

Якщо виборець нікого з кандидатів не зазначить, це означатиме, що виборець погоджується з тим порядком кандидатів у його регіоні, який склала партія.

Під час підбиття підсумків голосування Центральна виборча комісія підраховуватиме насамперед, скільки кожна партія набрала голосів у всій Україні, та встановлюватиме, хто долає прохідний бар'єр. Ці партії візьмуть участь у розподілі мандатів.

У повторному першому читанні проект Виборчого кодексу Рада підтримала в листопаді 2017 року. 6 червня 2019 року парламент розпочав розгляд його в другому читанні та завершив 11 липня. Було розглянуто 4568 поданих до законопроекту правок, жодну з них нардепи не підтримали.

27 серпня голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс і направив його на підпис президентові.

Теги: #зеленський #виборчий_кодекс
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