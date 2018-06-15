Политика

11:20 15.06.2018

Тимошенко заявила, що "Новий курс України" не спрямований на зближення з РФ, і запевнила у своїй відданості європейським спрямуванням

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Тимошенко заявила, що "Новий курс України" не спрямований на зближення з РФ, і запевнила у своїй відданості європейським спрямуванням

Лідерка партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє, що кампанія "Новий курс України" не спрямована на зближення з Російською Федерацією, та запевняє у своїй відданості європейським спрямуванням України.

"Останніми днями мої опоненти чомусь розпочали велику кампанію, розповідаючи країні, що "Новий курс України" - це курс до Кремля, до Росії, не знаю, куди ще. Так у нас політика влаштована, тому ми маємо з цим трохи миритися", - сказала вона на всеукраїнському форумі "Новий курс України" в п'ятницю в Києві.

"Але я зараз хочу чітко та ясно сказати, що я бачу Україну частиною європейської, західної цивілізації. Я бачу Україну повноправним членом Європейського Союзу та НАТО. І я все робитиму, щоб наблизити цей історичний момент", - заявила Ю.Тимошенко.

"Але Україна не може чекати вступу біля відчинених дверей десятки років, особливо в умовах війни", - заявила Ю.Тимошенко, нагадуючи про ініціативи Києва, зокрема щодо вступу до НАТО.

Україна, наголосила політик, має насамперед спиратися на свої сили, на "інтелект української нації".

Ю.Тимошенко заявила про необхідність вироблення чіткого нового курсу на оновлення та об'єднання сил заради успішного майбутнього країни.

Теги: #рф #тимошенко #батьківщина
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