Майданчик переговорів щодо Донбасу необхідно перенести з Мінська до Відня, - Тарута

Позафракційний народний депутат України, колишній голова Донецької обласної державної адміністрації (березень-жовтень 2014 роки) Сергій Тарута вважає, що майданчик переговорів з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі необхідно перенести з Мінська (Білорусь) до Відня (Австрія).

"Я пропоную перенести майданчик з Мінська до Відня, тому що від Мінська всі втомилися, вже ніхто не має надії, що там буде вирішене питання", - сказав він під час Всеукраїнського з'їзду лідерів громадських організацій "Донбас: дорожня карта 2018. Спільний вектор" у Києві в суботу.

Депутат зазначив, що Австрія, на відміну від Білорусі, є нейтральною країною, там розміщена штаб-квартира ОБСЄ.

"Я пропоную вести переговори з Німеччиною та Францією щодо того, щоб були призначені теж спецпредставники, як це в Америці, щоб були спецпредставники від Німеччини, Франції та від України, які б на постійній основі вели переговори", - сказав Тарута.

Він зазначив, що дипломатичні переговори з питання конфлікту на Донбасі проводяться надто рідко.