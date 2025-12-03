Інтерфакс-Україна
18:17 03.12.2025

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про отримання Україною запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів щодо мирних зусиль.

"Українська делегація отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів у межах мирного процесу", - сказав Сибіга у Брюсселі.

Раніше у середу президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров і глава Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками президента Дональда Трампа у США.

2 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що американська делегація у складі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера відразу після зустрічі у Кремлі з Володимиром Путіним передасть сигнали Україні.

 

Теги: #сибіга #переговори #сша

