Інтерфакс-Україна
Політика
13:41 27.11.2025

Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

Більшість опитаних жителів України (52,5%) вважають, що на теперішній час події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією "Соціополіс".

"Приблизно вдвічі менше респондентів (24,0%) вважають, що події в Україні тепер розвиваються в правильному напрямку. Водночас досить значна кількість учасників опитування (23,5%) не змогла визначитися зі своєю оцінкою напрямку розвитку подій в Україні на теперішній час", - вказується у звіті за результатами дослідження.

Зазначається, що відносна більшість опитаних жителів України (43,8%) позитивно оцінюють ініціативу про винесення вотуму недовіри теперішньому складу Кабінету Міністрів України.

"Це може свідчити про незадоволеність частини громадян діями виконавчої влади та очікування більш ефективних рішень у сфері управління державою. Водночас 30,6% респондентів нейтрально ставляться до ініціативи про винесення вотуму недовіри Уряду, а не підтримують вказану ініціативу 21,5% респондентів, що може бути пов’язано з небажанням змін у період війни або очікуванням потенційних негативних наслідків частих змін Уряду в умовах кризи", - наголошують дослідники.

Крім того, більшість опитаних жителів України (60,3%) підтримують переформатування більшості у Верховній Раді України шляхом формування коаліції національної єдності та повернення до парламентсько-президентської моделі, передбаченої Конституцією. Не вважають доцільним таке переформатування більшості у Верховній Раді та формування коаліції національної єдності приблизно вдвічі менше респондентів (29,8%). Не змогли визначитися зі своїм ставленням до вказаного питання 10,0% респондентів.

Майже половина дорослих жителів України (49,2%) позитивно ставляться до ініціативи про створення в Україні Уряду національного порятунку, який би об’єднав патріотичні політичні сили країни. Близько третини респондентів (31,1%) нейтрально ставляться до такої ініціативи, а не підтримують створення Уряду національного порятунку 14,4% опитаних.

"Такий рівень підтримки створення Уряду національного порятунку свідчить про очікування суспільства щодо консолідації основних політичних сил країни та посилення відповідальності владних еліт у кризовий для країни період", - вважають дослідники.

Опитування проводилося з 18 по 24 листопада 2025 року методом телефонного інтерв’ю CATI (Сomputer-Аssisted Telephone Іnterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів).

Цільова аудиторія – жителі України віком від 18 років, за винятком жителів Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, окремих районів Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та інших тимчасово окупованих територій, де на час проведення опитування був відсутній мобільний зв’язок українських операторів. Жителі України, які на час проведення опитування перебували за межами України, до досліджуваної генеральної сукупності (об’єкта дослідження) не включалися.

Обсяг вибірки –1007 респондентів.

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує: 3,1% – для даних, близьких до 50%; 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%; 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%; 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%; 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%; 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;

Джерело: https://sociopolis.ua/news_item/stavlennia-naselennia-ukrayini-do-aktualnikh-sotsialno-politichnikh-pitan-listopad-2025-roku

https://sociopolis.ua/news_item/stavlennia-naselennia-ukrayini-do-aktualnikh-sotsialno-politichnikh-pitan-listopad-2025-roku-2

