Інтерфакс-Україна
Політика
14:28 25.11.2025

Безпека України може визначатися лише із залученням України - Зеленський після розмови зі Стуббом

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, з яким скоординував позиції щодо мирних зусиль.

"Під час розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом детально скоординували позиції щодо мирних зусиль та наших подальших кроків. Маємо спільне бачення: безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент зазначив, що саме це зараз відбувається завдяки спільним зусиллям. Також Україна цінує конструктивний підхід США у цій спільній роботі задля припинення кровопролиття та війни.

Зеленський подякував усім, хто допомагає мирним зусиллям і працює, щоб припинити війну та забезпечити справжній і гарантований мир і безпеку для України та решти Європи.

 

