Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Україна очікує на організацію візиту президента України Володимира Зеленського до США у найближчу можливу дату в листопаді, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

"Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента Трампа, спрямовані на завершення війни", - написав він у соціальних мережах у вівторок вранці.

Умєров наголосив, що делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер українська сторінка розраховує на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

"Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом", - повідомив він.

Як повідомлялось, у понеділок делегація США зустрілася в ОАЕ з представниками Росії, щоб обговорити мирний план. Закрита зустріч відбулась напередодні ввечері в Абу-Дабі, повідомляє Радіо "Свобода".

Ще одна зустріч призначена на 25 листопада, пишуть Financial Times і CBS News з посиланням на декілька джерел. Серед американських делегатів – міністр армії США Деніел Дрісколл. Інші імена не повідомляються. Склад делегації РФ теж не уточнюється.

За інформацією FT, Дрісколл також повинен зустрітися з керівником Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим, якого президент Володимир Зеленський призначив одним із членів української офіційної делегації з мирних переговорів.

Раніше повідомлялось, що після переговорів України з американською стороною та європейськими партнерами в Женеві (Швейцарія) кількість пунктів угоди США-РФ "вже не 28, а менше". Також у понеділок президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з президентом США Дональдом Трампом для обговорення спірних питань його мирного плану.

"Чутливі речі, сенсативні речі я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують, і заслуговують на достойний мир", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

Як повідомлялось, адміністрація США представила план з 28 пунктів щодо врегулювання війни між Росією та Україною, який включає, зокрема, гарантії безпеки, засновані на статті 5 статуту НАТО, угоду про ненапад між Росією і Україною, відмову України від вступу до НАТО та скорочення чисельності ЗСУ.

Минулої неділі в Женеві відбулася зустріч делегацій США і України, а також представників Великої Британії, Німеччини та Франції для обговорення запропонованого Вашингтоном мирного плану.

Потім держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зберігаються розбіжності щодо плану завершення війни, проте вони не є непереборними, і сторони продовжать роботу.