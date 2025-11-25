Макрон вважає, що деякі пункти запропонованого США плану щодо України потребують уточнень

Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Низка аспектів запропонованого Вашингтоном мирного плану щодо припинення війни РФ проти України потребують змін, заявив у вівторок президент Франції Емманюель Макрон.

В ефірі радіостанції РТЛ французький лідер заявив, що "ініціатива США спрямована в потрібне русло", але деякі елементи пропозиції необхідно "обговорювати і вдосконалювати".

Він зазначив, що тільки українці можуть приймати рішення про ті "поступки, на які вони готові піти в територіальному питанні, а також в тому, що стосується мови і конституції". Він додав, що питанням заморожених російських активів і подальших дій щодо них повинні займатися тільки європейці.

Макрон також знову виступив за розміщення "сил підтримки" в Україні. Після підписання мирної угоди можливе розгортання таких "сил підтримки" подалі від лінії фронту, наприклад, у Києві чи Одесі, сказав французький лідер.

За його словами, до "сил підтримки" входитимуть британські, французькі та турецькі солдати. Їхньою метою є навчання українських військових та гарантування безпеки. Це буде зроблено через міжурядову коаліцію за участю близько 20 країн, готових зробити свій внесок на суші, на морі чи в повітрі.

За повідомленнями західних ЗМІ, спочатку адміністрація США представила план з 28 пунктів щодо врегулювання в Україні. Згідно з публікаціями, план включає, зокрема, гарантії безпеки, засновані на статті 5 статуту НАТО, угоду про ненапад між Росією і Україною, відмову Києва від вступу до НАТО, скорочення чисельності українських збройних сил. Пізніше повідомлялося, що він був скорочений до 19 пунктів.

Крім того, західні ЗМІ публікували відповідний план ЄС, який, зокрема, не вводить заборону на вступ України до НАТО і обмеження на розмір її армії, передбачає її вступ до ЄС і негайне припинення вогню.