Інтерфакс-Україна
Події
18:43 01.12.2025

Мирний план може бути фінально узгоджений лише за участю України та європейців - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що план щодо припинення вогню в Україні може бути "фінально узгоджений" лише за участю українців та європейців "за столом переговорів".

"Сьогодні, строго кажучи, немає остаточного плану. Щодо територіальних питань. Його може остаточно сформувати лише президент Зеленський", – сказав Макрон на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі в понеділок.

Також президент Франції нагадав, що представники із США "вирушать до Москви найближчими годинами" та привітав зусилля Вашингтона.

"Щодо питання заморожених активів, гарантій безпеки, вступу до Європейського Союзу, європейських санкцій, (план - ІФ-У) може бути остаточно узгоджений лише за участю європейців за столом переговорів. Тож ми все ще перебуваємо на попередній стадії ", – додав Макрон.

"Це не комплексний мирний план. Для комплексного мирного плану Україна, Росія та європейці повинні бути за столом переговорів", - наголосив президент Франції.

Коментуючи питання використання заморожених російських активів, Макрон висловив сподівання. що "ми знайдемо варіант, який технічно вирішить усі законні питання, що виникають". Він відзначив, що Бельгія у цьому ставить "дуже точні, технічні питання, тому нам потрібно мати змогу рухатися вперед".

"Мета полягає в тому, щоб завершити це до наступного засідання Європейської Ради, тобто до Різдва. І Комісія також матиме рішення, які оголосить найближчими днями", - заявив він.

Також Макрон сказав, що вірить у те, що "в найближчі тижні тиск на російську економіку та можливості Росії фінансувати воєнні зусилля кардинально зміняться".

