Генсек Ради Європи: Той факт, що на столі є пропозиція щодо миру для України, – це позитивний момент

Фото: https://x.com/coe/

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсет назвав "позитивним моментом" обговорення мирного плану для України, поштовхом до якого стала пропозиція президента США Дональда Трампа.

Відповідну заяву він зробив, виступаючи на засіданні Комітету міністрів щодо можливого мирного врегулювання для України.

"Як і всі ми, я уважно стежив за останніми подіями навколо перспективи мирного врегулювання в Україні. Хоча ще зарано оцінювати результати обговорень, що відбуваються в Женеві, той факт, що на столі є якась чітко сформульована пропозиція, сам по собі є позитивним моментом", - цитує генсека пресслужба.

Разом з тим, він закликав "не забути про контекст", адже поки тривають обговорення "на передовій гинуть солдати, а мирних жителів вбивають у своїх домівках". У цьому зв’язку Берсет нагадав про "шокуючу" російську атаку 19 листопада на Тернопіль.

Зауваживши, що "Рада Європи з першого дня підтримує Україну в протистоянні повномасштабній агресії… в тих сферах, де ми маємо значення", генсек висловив переконання, що зараз треба бути готовими підтримати Україну в досягненні справедливого та тривалого миру. "І ми зробимо це там, де маємо найбільшу додану цінність. Хоча ми не за столом переговорів, якщо подивитися на суть, наша робота явно є центральною в багатьох сферах, охоплених запропонованим планом", - переконаний Берсет.

В якості прикладів він навів питання виборів, репарацій, прав меншин, включаючи мови меншин, релігійну толерантність, шлях до вступу до ЄС, гуманітарні питання, можливу допомогу Венеціанської комісії в будь-якій конституційній реформі, яка може бути ініційована мирною угодою. "Подумайте також про відновлення функціонуючих та демократичних місцевих інституцій, включаючи судові, на деокупованих територіях. Рада Європи має унікальний досвід у цих сферах. Будь-які положення будь-якої мирної угоди повинні мати наслідки, що відповідають вимогам ЄСПЛ, у повоєнній Україні. І саме Страсбурзький суд, наш Суд, зрештою оцінить ці наслідки", - заявив генсек Ради Європи.

Берсет наголосив, що саме Реєстр збитків Ради Європи та майбутня Комісія з претензій будуть незалежними міжнародними інструментами для вирішення питань відшкодування збитків. "Гаазька дипломатична конференція 16 грудня стане першим повноцінним дипломатичним заходом, присвяченим реалізації одного з основних елементів мирного процесу. Вона була організована на рівні міністрів, але цілком можливо, що рівень буде вищим", - анонсував він.

Генсек Ради Європи зазначив, що на всіх його зустрічах високого рівня, починаючи з офіційного візиту до Фінляндії у четвер, він продовжуватиме наголошувати на відданості Україні та здатності використовувати унікальний досвід у цій галузі. "Я закликаю всі наші держави-члени, а також наші держави-спостерігачі та партнерів ЄС включити ці елементи до своїх відповідних внесків у мирний процес. І нарешті, але не менш важливо, я вітаю відповідні ініціативи наших держав-членів, Швейцарії та Туреччини, щодо сприяння переговорам", - додав Берсет.