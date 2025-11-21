Закордонні бізнесмени, політики та експерти частіше критикують 28-пунктний план, але згадують слабкість Європи

Британський мільярдер Річард Бренсон назвав американсько-російський план із 28 пунктів щодо припинення війни в України умовами капітуляції України та таким, що легітимізує агресію.

"Я в повній зневірі щодо 28-пунктного американського плану миру для України, який поширюється в засобах масової інформації. Якщо це не виявиться хитромудрим обманом або зловісним російським планом дезінформації, то це буде найнижчою точкою в американській дипломатії щодо України. По-перше, це взагалі не мирний план, а умови капітуляції, що легітимізують брутальне вторгнення Росії в Україну та незаконну анексію її території, при цьому нахабно розділяючи військові трофеї", - написав Бренсон в колонці на сайті своєї корпорації Virgin Group, зазначивши, що цей план "створює безліч можливостей для США заробити на будь-яких домовленостях щодо відновлення, які будуть укладені".

"Це угода, звичайно, чудова угода для Росії… Документ також знаменує собою значний відступ американського лідерства, сигналізуючи Росії Путіна та іншим авторитарним режимам, що насильницька агресія є цілком прийнятною і, як я підозрюю, навіть поважною для уряду США. Я ніколи не думав, що доживу до того, що США стануть прихильниками політики умиротворення, зневажаючи інтереси своїх найближчих союзників", - наголосив він.

Бренсон вважає, що президент України Володимир Зеленський та його європейські союзники повинні відхилити цей план "і розробити власний реалістичний, справедливий і здійсненний проект, умови якого будуть прийнятними для України та відповідатимуть міжнародному праву".

Натомість старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету Ніл Ферґюсон вважає, що оприлюднений план "є насправді розумною основою для переговорів", мотивуючи це тим, що "найкраще є ворогом хорошого".

"Війни закінчуються або перемогою, або компромісом. Цей план підтверджує суверенітет України. Він надає Україні гарантії безпеки, підтримані США. Він передбачає відновлення України. Звичайно, територіальні умови та амністію за військові злочини важко прийняти. Але якщо ви хочете повернути територію і судити Путіна, ви повинні виграти війну. А реалістично Україна ніколи не була в змозі перемогти Росію", - написав він в Х.

Експерт заявив, що не вірить, що "продовження війни ще на рік відповідає інтересам українського народу".

"Українці героїчно боролися за свою незалежність. Тепер настав час закріпити досягнуте за допомогою дипломатії", - додав Ферґюсон.

У свою чергу сенатор-демократ США Річард Блюменталь, який раніше з колегою-республіканцем Ліндсі Ґремом презентували законопроєкт про запровадження первинних і вторинних санкцій проти РФ, назвав оприлюднений план "репризою Мюнхенської політики умиротворення 1938 року".

А політоглядач видання BILD Роман Айхінгер зазначив, що "план читається так, ніби його вигадав особисто Путін". "Це означає, що такий "мир" був би для Путіна майже запрошенням розпочати наступну війну", - написав він, також провівши паралелі з Мюнхенською угодою.

"Однак правда полягає в іншому: нас не має дивувати, що Євросоюз у цих переговорах оминають боком. Той, хто настільки слабкий у військовому відношенні, що його безпека залежить від США при Трампі, просто не сидить за столом, коли обговорюють новий світовий порядок. Висновок за підсумками майже чотирьох років війни в Україні не новий, але, на жаль, став ще актуальнішим: Європа має стати військовою силою, і найкраще з власною армією", - наголосив він.

Ті ж тези підтримує колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. "Нам неодноразово та однозначно говорили, що безпека України, а отже, і безпека Європи, буде відповідальністю Європи. І тепер це так. Цілком і повністю", - написав він.

"Європа — це наш континент, наше майбутнє вирішується тут, а не там. Ми не бідні, у нас є варіанти, ми нарешті можемо вирішити допомогти Україні в повній мірі наших дуже широких можливостей, відновити європейську гідність та захистити Європу. Або ми можемо продовжувати чекати на диво, яке, як ми тепер знаємо, не настане", - наголосив Ландсбергіс.

Старший фахівець із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш вважає, що для президента України Володимира Зеленського "виклик полягає в тому, як сказати "ні" Трампу, коли угода, яка стоїть на столі, дійсно передбачає капітуляцію України". "За цією угодою вона не виживе як незалежна держава", - написав він в Х, коментуючи запропонований США план.

Пізніше, коментуючи звернення Зеленського, він написав, що той готує націю до перспективи втрати підтримки з боку США.

Американський політичний журналіст Фарід Закарія у свою чергу написав: "Щодо Росії та України, президент Трамп повинен пам'ятати: Нобелівська премія миру присуджується за мир, а не за капітуляцію".

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, так званий американсько-російський план із 28 пунктів розроблений за зразком припинення вогню в Газі. Окрім примусу України до здачі території Донецької та Луганської областей, угода передбачає скорочення чисельності Збройних сил України вдвічі та заборону Україні володіти ракетами далекого радіуса дії. Вона також заблокує розгортання іноземних військ в Україні, припинить військову допомогу США та заборонить посадку іноземних дипломатичних літаків у країні. Натомість Україні "буде дозволено домовлятися про гарантії безпеки від урядів США та європейських країн, щоб допомогти підтримувати будь-яке припинення вогню". На окупованих територіях, згідно угоди, російська мова стане офіційною державною мовою, а Російська православна церква отримає офіційний статус.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у п'ятницю заявив, що зараз один із найважчих тисків на Україну, держава може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Він заявив, що пропонуватиме альтернативи до плану з 28 пунктів, але Україна не дасть ворогу приводів звинуватити її в небажанні миру.

