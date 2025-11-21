Інтерфакс-Україна
Політика
20:18 21.11.2025

Голови МЗС 7 країн у річницю нюрнберзького процесу заявили про вразливість міжнародного права через війну в Україні

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну демонструє, що злочини, які судили в Нюрнберзі у 1945 році, не є історією і що для притягнення винних до відповідальності необхідні відповідні та ефективні міжнародні інструменти, йдеться у спільній статті міністрів закордонних справ України, Естонії, Норвегії, Латвії, Молдови, Литви та Чехії, опублікованій у французькій газеті Libération у п'ятницю.

"Політичний та військовий контекст світу після 1945 року має вражаючі паралелі з поточними подіями. Міжнародна система залишається вразливою до агресивних дій держав, які намагаються силою зруйнувати міжнародний порядок… Якщо було скоєно злочин агресії проти України, справедливість має бути відновлена. Інакше інші потенційні агресори підуть слідами Росії", - йдеться в статті.

Міністри визнають існуючу прогалину в міжнародному правосудді щодо забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України і працюють над її усуненням шляхом створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

"Створення такого спеціального трибуналу є як юридичною необхідністю, так і історичною неминучістю. Воно продемонструє неминучість справедливості. На наш погляд, навіть сама Росія цього потребує. Без належного спокутування цієї війни та всіх її звірств наступні покоління росіян не матимуть майбутнього", - наголошується у спільній статті голів зовнішньополітичних відомств.

Вони зазначають, що через 80 років після Нюрнберзького процесу міжнародний правовий порядок знову піддається випробуванню попри те, що і у 1945 році шлях до справедливості був нелегким.

"Нагальні моральні та правові питання, з якими стикається світ сьогодні, є такими ж, як і 80 років тому. Як ми, міжнародна спільнота, можемо притягнути до відповідальності тих, хто планує, розпочинає та веде агресивну війну? Нюрнберг дав однозначну відповідь на це питання, стверджуючи, що ведення агресивної війни є основним міжнародним злочином, який часто називають "матір'ю всіх злочинів", що створює передумови для інших звірств, і його засудження має вирішальне значення для збереження миру та безпеки у світі. Війна Росії проти України є класичним прикладом злочину агресії, коли одна країна навмисно порушує суверенітет і територіальну цілісність іншої, порушуючи один з основних принципів Статуту ООН, що забороняє застосування сили… Мало які війни останніх десятиліть були настільки однозначними з точки зору міжнародного права", - зазначають міністри.

За їх словами, нюрнберзький процес навчив тому, як міжнародне співтовариство може діяти спільно перед обличчям глобальної загрози. "Ми повинні діяти відповідально і рішуче. Як і в 1945 році, ми переконані, що агресія не повинна винагороджуватися, а порушення міжнародного права не повинні залишатися безкарними. Навіть якщо завдання є складним, вимагає прецеденту або зустрічається скептицизмом, ми повинні наполегливо діяти заради майбутніх поколінь і світу, вільного від агресивних воєн. І ми будемо це робити", - резюмується в статті.

 

