19:31 12.11.2025

Кличко обговорив з керівництвом групи ЄБРР подальше співробітництво та втілення наявних проєктів

Фото: t.me/KyivCityOfficial

На полях Інвестиційного форуму міста Києва у Берліні мер Києва Віталій Кличко провів зустріч із з керуючим директором Групи зі сталого розвитку інфраструктури ЄБРР Гаррі Бойд-Карпентером та Асоційованим директором, старшим банкіром Групи сталої інфраструктури Денисом Гайовим, з якими обговорили подальше співробітництво та втілення проектів, що розпочали.

"Зокрема, в Києві за підтримки ЄБРР ми модернізовуємо транспортну інфраструктуру, підвищуємо енергоефективність. Наразі, реалізуємо інвестиційний проєкт модернізації системи централізованого теплопостачання столиці. Також Київ та ЄБРР активно ведуть переговори щодо втілення проєкту "Київ Метро", спрямованого на покращення інфраструктури громадського транспорту столиці. Йдеться про закупівлю нових вагонів метро, на суму фінансування до EUR150 млн. Сподіваємось на його успішну реалізацію в 2026 році", - написав він у Телеграмі.

Кличко наголосив під час зустрічі у Берліні, що цієї зими Києву дуже потрібна допомога генераторами та іншими приладами живлення.

Як повідомлялось, у Берліні відкрився Інвестиційний форум міста Києва, який цього року організували мерії двох столиць, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

 

Теги: #київ #інвестфорум #берлін

