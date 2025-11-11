Інтерфакс-Україна
Політика
09:27 11.11.2025

Трамп переконаний, що вести справи з Китаєм слід з позиції сили

Президент США Дональд Трамп вважає, що лише "угода з позиції сили" допоможе Вашингтону налагодити хороші відносини з Пекіном.

"У свій перший термін я прийняв мита на сотні мільярдів доларів. (...) Єдиний спосіб налагодити хороші відносини з Китаєм - це укласти угоду з позиції сили", - заявив Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, у нього хороші відносини з головою КНР Сі Цзіньпіном і з Китаєм загалом.

"Ми володіємо неймовірною міццю завдяки митам і завдяки тому, що я відновив армію. У них багато ракет, але й у нас їх багато, і вони (Китай - ІФ-У) не хочуть із нами зв'язуватися", - зазначив Трамп.

