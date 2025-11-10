Інтерфакс-Україна
Політика
21:47 10.11.2025

"Євросолідарність" виступила з вимогою дієвої реакції президента на справу Міндіча та ініціює відставку уряду

Фото: https://eurosolidarity.org/2025

Партія "Європейська солідарність" заявляє про вимогу чіткої і дієвої  реакції президента України Володимира Зеленського на події навколо обшуків  у співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча та заявляє, що починає у зв'язку з ними процедури відставки чинного Кабінету міністрів.

"Європейська Солідарність" вимагає чіткої і дієвої  реакції на сьогоднішні події, які тягнуть на державну зраду, від Президента. Інакше ми втратимо довіру партнерів, міжнародну підтримку, без яких Україна приречена. Довіру наших міжнародних партнерів, які підтримують Україну військово і фінансово. Довіру українців, які тримають цю країну на власних плечах. Ми не дозволимо цього", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили у понеділок ввечері.

В партії наголосили, що вимагають "зміни політики - формування уряду довіри й відповідальності".

"Ми починаємо процедуру відставки уряду – непрофесійного і корупційного. Наша мета – керованість державою, єдність суспільства і довіра партнерів. Закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрози для держави, підписатися під відставкою Кабміну заради формування уряду національного порятунку", - йдеться в заяві.

Коментуючи справу Міндіча, в політсилі зазначили, що "коли мільйони українців сиділи без світла під час обстрілів, коли на фронті щодня гинули найкращі, в тилу працювала інша "батарея" — та, що заряджала кишені обраних. Сто мільйонів доларів, які могли піти на захист енергетичної інфраструктури, виявились у схемах Енергоатому".

В партії стверджують, що Міндіч "має вплив на єдиний телемарафон, контролювала грошові потоки від Центренерго до Фонду держмайна, займалася алмазним бізнесом в Росії й навіть "будувала" фортифікації через свого підрядника Проніна", і що "стільки потоків в одних руках Україна ще не бачила".

"І в нас є запитання: як так сталося, що Міндіч зміг спокійно виїхати з країни, коли депутатів від опозиції не випускають навіть на міжнародні зустрічі, де ми просимо партнерів допомогти відновити енергосистему України?", - підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили 10 листопада про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"."Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоаома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Перед тим з'явилася інформація про обшуки НАБУ вранці 10 листопада у Міндіча, а народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що той прямо перед обшуками залишив Україну і "буде переховуватися в Ізраїлі та Австрії". Також він повідомив про обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка та в АТ "НАЕК "Енергоатом". За словами нардепа, "Міндіч, Герман, "Енергоатом" - всі в одному нашому розслідуванні і одній потім заяві до НАБУ".

6 листопада Служба безпеки України (СБУ) повідомляла, що почала перевірку інформації, яку оприлюднив і з якою звернувся до неї Железняк щодо нібито бізнесу Міндіча з видобутку та продажу діамантів в РФ під час повномасштабної війни. Железняк зазначив, що "Міндіч зібрав вже тріо: ФБР, НАБУ і СБУ".

Теги: #кабмін #міндіч #порошенко #європейська_солідарність

