Орбан вважає, що на заваді зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті стоять лише 1-2 питання

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті може статися будь-якого дня, вважає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"У американо-російських переговорах є одне чи два невирішених питання. Якщо це питання буде вирішено, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, і звідти, залежно від домовленості сторін, може настати припинення вогню та мир", - сказав Орбан в коментарі виданню Magyar Nemzet під час візиту до США.

Він також вважає, що не буде потреби в жодній угорській миротворчій місії, якщо основні європейські держави зрозуміють, що немає військового вирішення російсько-української війни.

Прем’єр Угорщини також наголосив на важливості не допустити втягування Угорщини у війну та створити передумови для економічного розвитку в наступному десятилітті, у тому числі безпекового фактору та військової промисловості. для цього потрібні технологічні та бізнес-партнери. "Куди б я не їздив у світі, будь то Росія, Китай, араби, турецький світ чи Америка, я шукаю партнерів для цього, і кількість моїх друзів непогано зростає. Кількість країн, зацікавлених в успіху Угорщини, зростає. Мені доведеться колись залучити Брюссель, але це вже інше завдання на потім", - сказав Орбан.

Коментуючи свою поїздку до США, він заявив про проблему санкцій проти російського викопного палива, яка буде вкрай несприятливою для Угорщини. "Якщо я не зможу досягти зміни санкцій в Америці, то відбудеться майже неминуче збільшення рахунків за комунальні послуги з серйозними наслідками. Я маю цьому запобігти, і тут мають бути захищені інтереси угорських домогосподарств. Бізнес також зіткнеться з подібною проблемою," - звернув увагу голова угорського уряду.

За словами Орбана, також потрібна нова система безпеки. "Ця європейська система безпеки повинна залучати країну та інші європейські держави з військовими можливостями, які можуть захистити європейський континент від будь-якої російської загрози. Ми називаємо це балансом. Якщо ми цього не створимо, наступному поколінню доведеться жити в тіні загрози війни", - сказав він.

Як повідомлялося, Мінфін США в ніч на 23 жовтня оголосив про додаткові санкції щодо РФ, в рамках яких обмежувальні заходи введені проти нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл". Орбан заявив, що під час зустрічі з Трампом спробує переконати його зробити виняток для Будапешта з санкцій проти російської нафтової сфери. Він також зазначив, що під час візиту до Вашингтона сподівається завершити оформлення двосторонньої економічної угоди з США, яка, зокрема, передбачає американські інвестиції в Угорщину, однак будь-яка угода з Вашингтоном буде залежати від того, чи буде забезпечено доступ Угорщини до російських енергоресурсів.

Перед тим у жовтні після телефонної розмови Трампа та Путіна помічник останнього Юрій Ушаков заявив, що підготовка запланованої в Будапешті зустрічі керівників двох країн почнеться з контактів глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо. Втім, у Білому домі заявили про відсутність намірів Трампа зустрічатися з Путіним ближчим часом, як і Рубіо з Лавровим.

16 жовтня після розмови з Путіним Трамп заявив, що вони "домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня", але представник Білого дому повідомив виданню, що попередня зустріч між держсекретарем США і главою МЗС РФ поки відкладена. Одне з джерел повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни РФ проти України.