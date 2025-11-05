Суд прийняв рішення про незаконність блокування міжнародної діяльності Порошенка після доповіді Європарламенту – адвокат

Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв постанову у справі за позовом народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка до Кабінету міністрів України щодо незаконної заборони на перетин кордону на наступний день після публікації доповіді Європейської комісії щодо розширення ЄС, в якій заявлялося про те, що опозиційні парламентарі в Україні продовжують піддаватися обмеженням, зазначає адвокат Ігор Головань, який в середу оприлюднив текст постанови суду.

"Вчора оприлюднено комунікаційний документ від Європейської комісії до Європейського парламенту, Європейської Ради та профільних комітетів з питань політики розширення Європейського Союзу за 2025 рік… По Україні зокрема є таке на сторінці 21: певні опозиційні парламентарі продовжують піддаватися обмеженням, зокрема, стосовно закордонних поїздок чи блокування активів, для стійкості демократії важливе постійне забезпечення поваги до прав опозиції. А позавчора, 3 листопада 2025 року, Шостий апеляційний адміністративний суд встановив факт грубого порушення владою Конституції, законів і (хто б міг подумати?) прав опозиції. Тих самих прав опозиції, постійної поваги до яких вимагає Європейська Комісія", - написав Головань у Facebook.

За його словами, мова про "свавільне обмеження Кабінетом міністрів права народних депутатів (і ще десятків категорій громадян) на закордонні поїздки, запроваджене урядовою постановою про зміни Правил перетинання державного кордону". Він додав, що п.2-14 Правил перетину державного кордону України "було визнано судом протиправним і нечинним".

При цьому Головань не впевнений, що це рішення суду буде виконуватись. "Що робитимуть тепер "особисті прикордонники" Петра Порошенка? Чи стане їм духу просто виконати судове рішення? Чи намагатимуться прикинутися дурниками, що не розуміють державної мови, а тому проситимуть роз’яснити судове рішення? Скоро побачимо. І не тільки ми побачимо. Європейська комісія теж", – написав він.

Також адвокат повідомив, що суд стягнув на користь Порошенка за рахунок бюджетних асигнувань Кабінету міністрів витрати зі сплати судового збору у розмірі 2 тис 684 грн. "І як уряд виконає це рішення за наявності незаконних санкцій?", – зауважив Головань.

Як повідомлялося, у 2023 році Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою депутати, судді та інших посадовці не могли виїхати за межі України без дозволу керівництва. Заборона поширювалась, зокрема, на жінок, інвалідів та чоловіків старше 60 років.

4 листопада 2025 року Апеляційний адміністративний суд визнав цю постанову уряду незаконною.

Партія "Європейська солідарність" у той же день привітала публікацію "українського файлу" Європейської комісії, при цьому заявила про вибіркове прочитання звіту українською владою та ігнорування низки критичних зауважень.