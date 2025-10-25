Інтерфакс-Україна
20:01 25.10.2025

Міністерства оборони України та Великої Британії домовилися про спільне виробництво дронів-перехоплювачів - Умєров

Фото: ua.depositphotos.com

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про підписання домовленостей між оборонними відомствами України та Великої Британії про спільне виробництво дронів Octopus-100.

"Україна переходить на новий рівень оборонного партнерства з Великою Британією. У Лондоні в межах програми Build with Ukraine підписано домовленості між міністерствами оборони двох країн про спільне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus-100", - написав Умєров в телеграм-каналі в суботу.

За словами Це перший український бойовий дрон, який серійно виготовлятиметься у країні НАТО.

"Експериментально ми виготовимо тисячу, а далі будемо масштабувати до кількості, яка буде потрібна", - пояснив Умєров кількість дронів, яка фігурує в домовленостях.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/176

Теги: #міноборони #британія #умєров #дрони #виробництво

