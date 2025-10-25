Міністерства оборони України та Великої Британії домовилися про спільне виробництво дронів-перехоплювачів - Умєров
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про підписання домовленостей між оборонними відомствами України та Великої Британії про спільне виробництво дронів Octopus-100.
"Україна переходить на новий рівень оборонного партнерства з Великою Британією. У Лондоні в межах програми Build with Ukraine підписано домовленості між міністерствами оборони двох країн про спільне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus-100", - написав Умєров в телеграм-каналі в суботу.
За словами Це перший український бойовий дрон, який серійно виготовлятиметься у країні НАТО.
"Експериментально ми виготовимо тисячу, а далі будемо масштабувати до кількості, яка буде потрібна", - пояснив Умєров кількість дронів, яка фігурує в домовленостях.
