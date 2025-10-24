Зеленський сподівається, що ЄС зможе прийняти практичне рішення щодо використання заморожених росактивів до кінця 2025 р.

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16602

У питанні щодо використання заморожених російських активів є три етапі: політичне, потім практичне рішення, і потім реалізація, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Отже, я вважаю, що рішення щодо заморожених активів Росії є для нас надзвичайно важливим, але, на мою думку, у цьому питанні є три етапи. Перший – це політичне рішення, потім практичне рішення, і лише потім – реалізація", - сказав Зеленський під час пресконфреренції разом із лідерами країн Коаліції охочих і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами президента, вчора Україна отримала політичне рішення, і це позитивний сигнал.

"Потім практичне рішення, яке, сподіваємося, ми зможемо прийняти до кінця цього року, і тільки після цього – реалізація", - додав він.