Інтерфакс-Україна
Політика
20:56 24.10.2025

Зеленський сподівається, що ЄС зможе прийняти практичне рішення щодо використання заморожених росактивів до кінця 2025 р.

1 хв читати
Зеленський сподівається, що ЄС зможе прийняти практичне рішення щодо використання заморожених росактивів до кінця 2025 р.
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16602

У питанні щодо використання заморожених російських активів є три етапі: політичне, потім практичне рішення, і потім реалізація, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Отже, я вважаю, що рішення щодо заморожених активів Росії є для нас надзвичайно важливим, але, на мою думку, у цьому питанні є три етапи. Перший – це політичне рішення, потім практичне рішення, і лише потім – реалізація", - сказав Зеленський під час пресконфреренції разом із лідерами країн Коаліції охочих і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами президента, вчора Україна отримала політичне рішення, і це позитивний сигнал.

"Потім практичне рішення, яке, сподіваємося, ми зможемо прийняти до кінця цього року, і тільки після цього – реалізація", - додав він.

Теги: #росактиви #єс #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 24.10.2025
Україна та партнери не шукають способу, як зупинити війну без США – Зеленський

Україна та партнери не шукають способу, як зупинити війну без США – Зеленський

20:47 24.10.2025
Україна надала усі деталі щодо своїх потреб ППО під час "Коаліції охочих" - Зеленський

Україна надала усі деталі щодо своїх потреб ППО під час "Коаліції охочих" - Зеленський

20:41 24.10.2025
Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

19:05 24.10.2025
Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

16:36 24.10.2025
Зеленський розповів королю Чарльзу ІІІ про ситуацію в Україні

Зеленський розповів королю Чарльзу ІІІ про ситуацію в Україні

15:25 24.10.2025
Стармер привітав Зеленського на Даунінґ-стріт, підтвердив підтримку України

Стармер привітав Зеленського на Даунінґ-стріт, підтвердив підтримку України

15:22 24.10.2025
Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

14:46 24.10.2025
Зеленський прибув до резиденції Стармера

Зеленський прибув до резиденції Стармера

13:31 24.10.2025
Зеленський прибув до Лондона - ЗМІ

Зеленський прибув до Лондона - ЗМІ

05:07 24.10.2025
ЄС загрожує криза через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних елементів - ЗМІ

ЄС загрожує криза через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних елементів - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

ОСТАННЄ

Прем’єр Нідерландів вважає, що голландський парламент погодився б у питанні далекобійної зброї для України

Стармер: Британія збільшує програму, щоб надати Україні 5 тис. ракет багатоцільового призначення

Канада готова відновити торговельні переговори з США, як тільки Вашингтон буде готовий - Карні

Санду призначила Олександра Мунтяну кандидатом на посаду прем'єр-міністра Молдови

Командувач СБС Бровді закликав громадян Угорщини звільнитися від російського впливу

Європа та Україна готують пропозицію щодо припинення війни з РФ, яка передбачає переговори про управління ТОТ

Віталій Кличко обговорив з послами Латвії та Чехії відновлення Києва після обстрілів

Замість Колісник у Раду зайде Слинько - речниця фракції "Слуга народу"

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію - нардеп

Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА