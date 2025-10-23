Фото: https://t.me/robert_magyar

Командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України, етнічний угорець Роберт "Мадяр" Бровді закликав угорців під час мітингу на честь річниці революції 1956 року, яка закінчилася вторгненням радянських військ, підтримати європейський курс своєї країни та знов звільнитися від впливу РФ.

"69 років тому історична Батьківщина мого Батька Йосипа Бровді сміливо сказала червоній диктатурі "Ruszkik haza" ("Росіяни, геть додому!"). Окупант з "рускім міром" затягувався контингентом в Угорщину, прямуючи танками та піхотою через закарпатські Мукачево-Берегове на кордон і вглиб. І потекла кров. Народе Угорщини! Я знаю, Ви сьогодні збираєтеся разом, і будуть виголошені альтернативні існуючим бачення. Очевидно, сьогодні почнеться передвиборча гонитва в Угорщині. То ж нехай без крові!", - написав Бровді в Telegram у четвер.

Командувач СБС висловив переконання, що проросійська політика нинішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана cуперечить ідеалам угорської революції 1956 року.

Бровді також процитував гімн Угорської революції 1848–1849 років "Встань, мадяр, на клич вітчизни!", який став символом національного пробудження угорців і боротьби проти Габсбурзької монархії.

Як повідомлялось, 8 травня президент України Володимир Зеленський присвоїв засновнику і командиру 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ (більш відомому як "Птахи Мадяра") майору Роберту Бровді звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

28 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорський уряд заборонив в’їзд до країни Бровді через атаки по нафтопроводу "Дружба". У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про запровадження заборони на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників, заявивши, що "на кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових".

В жотвні очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час суперечки з Сіярто побажав Бровді ("Мадяру") добити "Дружбу".