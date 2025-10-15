Порошенко закликав Європу до життя без росії:

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу TVP World після Парламентської асамблеї НАТО в Любляні закликав європейські країни до рішучої солідарності з Україною та стратегічного розриву з Росією, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Він наголосив, що без членства України в НАТО неможливо забезпечити стабільну безпеку на континенті, адже лише стаття 5 Альянсу гарантує реальний захист, тоді як двосторонні гарантії не передбачають участі союзників у бойових діях.

Порошенко підкреслив, що війна Росії вже вийшла за межі України, про що свідчать удари безпілотників над Польщею, Балтикою та Скандинавією, а також щоденні атаки на критичну інфраструктуру. Він закликав до негайного припинення вогню та посилення оборонних рубежів України, зокрема будівництва фортифікацій, мінних полів і сховищ зброї. На його думку, це дозволить швидше і дешевше зупинити агресора.

"Ви вже показали, як жити без російського газу. Будь ласка, навчіться жити без російської нафти, і, будь ласка, до нашої перемоги навчіться жити без Росії".

Окремо народний депутат окреслив комплекс заходів, які мають мотивувати росію припинити війну: посилення військової допомоги Україні, інвестиції в оборонну промисловість, жорсткі санкції, відкритість ЄС і НАТО для України. Він запропонував створити спеціальну програму для розбудови оборонного потенціалу за рахунок заморожених російських активів, а також для післявоєнного відновлення та переходу до постіндустріальної економіки.

Політик переконаний, що Україна може розраховувати не лише на державні кошти, а й на приватні інвестиції, і що інтеграція з США, НАТО та Європою дозволить здійснити справжнє диво.