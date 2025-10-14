Інтерфакс-Україна
19:15 14.10.2025

МЗС України про справу "Білоруського Гаюна": Лукашенко створює обмінний фонд для купівлі собі індульгенції

Міністерство закордонних справ України прокоментувало затримання в Білорусі з початку вересня щонайменше 88 осіб у так званій справи "Білоруського Гаюна", зазначивши, що такі затримання мають на меті створити "обмінний фонд", завдяки якому режим Олександра Лукашенка розраховує "купувати собі індульгенції в обмін на безневинних людей".

"Переконані, що такі свавільні затримання мають на меті створити "обмінний фонд", завдяки якому Олександр Лукашенко розраховує купувати собі індульгенції в обмін на безневинних людей, яких він запроторює до в’язниць. Наголошуємо, що репресії білоруського режиму становлять системне та грубе порушення прав людини... Масові арешти та ув’язнення білоруських громадян під так званою "справою Гаюна" є тому безумовним підтвердженням", - зазначено в коментарі на сайті МЗС України.

В зовнішньополітичному відомстві закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Олександра Лукашенка та його поплічників.

"Не можна забувати, що з 2022 року Білорусь стала співучасницею злочину агресії проти України, надавши свою територію, повітряний простір і ресурси для ведення Російською Федерацією загарбницької війни проти нашої держави. Білорусь мусить неодмінно понести свою частину відповідальності за вчинення цього злочину та всі похідні звірства проти українського народу", - наголосили у МЗС.

Білоруський правозахисний центр "Вясна" повідомив у понеділок, що про справі "Білоруського Гаюна" затримано щонайменше 88 осіб, затримання відбуваються по всій Білорусі, але більшість із них у Гомельській області.

"З початку вересня до "списку екстремістів" було додано 68 людей, засуджених за "сприяння екстремізму". Це понад третина всіх людей, доданих до списку за цей час. Деякі з них є фігурантами "справи Гаюна", про яких правозахисникам невідомо", – йдеться у повідомленні центру у Телеграмі.

"Білоруський Гаюн" – моніторинговий канал, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до 2025 року надавав інформацію про переміщення військ РФ та інші мілітарні новини з Білорусі. На початку лютого 2025 року стало відомо, що білоруські силовики отримали доступ до бази даних контактів моніторингового проєкту "Білоруський Гаюн", керівник проєкту Антон Мотолько публічно визнав факт злому, а через два дні оголосив про припинення роботи "Гаюна".

 

 

