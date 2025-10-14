Інтерфакс-Україна
17:57 14.10.2025

УЧХ засудив атаку РФ на гумконвой на Херсонщині

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) засудив атаку Збройних сил Російської Федерації на гуманітарний конвой у Херсонській області.

"Український Червоний Хрест засуджує атаки на гуманітарні місії! Наголошуємо на важливості дотримання міжнародного гуманітарного права та гарантування безпеки гуманітарних працівників, які здійснюють доставку допомоги цивільному населенню", - заявив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялося, 14 жовтня міжвідомчий конвой з чотирьох вантажівок із маркуванням ООН, потрапив під удар російських дронів у Херсонській області. Гуманітарні співробітники не постраждали, але дві вантажівки були пошкоджені та загорілися.

Гуманітарні співробітники, у тому числі з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) везли гуманітарну допомогу до Білозерки - у громаду, яка зазнала значних втрат через війну та не отримувала підтримку вже кілька місяців.

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале засудив російські удари по транспортних засобах ООН.

"Навмисні обстріли гуманітарних співробітників і гуманітарних об’єктів та майна є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права й можуть становити воєнний злочин", - наголосив Шмале.

 

