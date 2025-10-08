Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

Фото: надано Залужним

Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії Валерій Залужний заявив, що він не визнає ідей проведення виборів під час війни та не має жодних звʼязків з будь-якою політичною силою, про це він сказав у коментарі щодо освітлення у медіа теми рейтингів політичних персоналій та партій.

"Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів. Проте завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою. Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою", - написав він у середу на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі.

"Допоки у мене є можливість служити державі – я буду це робити. Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі. Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі – їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім – це буде правда. Лише об'єднана нація здатна вистояти", - підсумував Залужний.

Як повідомлялось 31 серпня, посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний має найвищу довіру українців серед політиків (74%), про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" (Rating Group) 21-23 серпня.

У ЗМІ почали з’являтися повідомлення, що від Залужного нібито зверталися до декількох топових військових з пропозицією підтримати у разі балотування на пост президента України та увійти до списку його потенційної партії.