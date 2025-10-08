Інтерфакс-Україна
Політика
10:35 08.10.2025

Діяльність "Євросолідарності" та "Голосу" в Раді частіше оцінюють позитивно, ніж негативно, – соцопитування КМІС

Фото: https://eurosolidarity.org/

Фракція партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді найчастіше оцінується українцями як така, чия діяльність іде на користь України, – 38% респондентів позитивно оцінюють її діяльність, тоді як 36% вважають, що скоріше перешкоджає розвитку країни, йдеться в результатах проведеного 19-28 вересня дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" було додане запитання щодо оцінки діяльності фракцій у парламенті.

Відзначається, що порівняно з лютим поточного року, коли проводилося аналогічне дослідження, оцінки фракції респондентами майже не змінилися.

Далі йде фракція "Голосу", у випадку якої 33% українців вважають, що її діяльність іде на користь України, а 27% вважають навпаки. Порівняно з лютим оцінка діяльності фракції покращилася (з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що діяльність фракції йде на користь країні).

Згідно з результатами дослідження, решті парламентських фракцій негативні оцінки дало більше українців, ніж позитивні.

Вважають корисною діяльність фракції "Батьківщина" 25% опитаних (у лютому - 24%), тоді як вважають, що діяльність фракції перешкоджає розвитку держави 48% респондентів (у лютому - 40%). Подібні оцінки простежуються і у випадку фракції "Слуги народу", чию діяльність вважають корисною 25%, а 52% вважають такою, що перешкоджає розвитку держави. При цьому порівняно з лютим оцінка діяльності провладної фракції покращилася (з 19% до 25% стало більше тих, хто вважає її корисною для країни).

Щодо парламентської групи "Платформа за життя і мир", то 15% вважають, що її діяльність іде на користь України, а не вважають так 43%. Порівняно з лютим ситуація істотно не змінилася.

Загалом, більшість респондентів – 59% – позитивно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції з переліку. У лютому 2025 року таких було 59%, у грудні 2024 року – 55%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький за результатами дослідження відзначає кризу довіри до нинішніх партій, оскільки жодна з фракцій у парламенті не користується довірою більшості населення.

"Хоча лише 11% українців (станом на вересень 2025 року) говорять про потребу проведення національних виборів якнайшвидше і навіть до завершення бойовий дій, але при цьому провладна фракція "Слуги народу" має вдвічі більше негативних оцінок, ніж позитивних. Тобто українці враховують контекст війни і розуміють недоцільність проведення виборів зараз, але це не скасовує запит на оновлення (чи очищення) влади (причому судячи з оцінок опозиційних фракцій, сильний запит є на нові обличчя і нові політичні сили). З іншого боку, більшість українців бачать у парламенті принаймні одну фракцію, чию діяльність вважають корисною для країни (і цей показник навіть трохи зріс порівняно з кінцем 2024 року). Тобто більшість бачать у нинішньому складі Верховної Ради гідних людей, вартих довіри. І це є одним із запобіжників проти делегітимізації самої ідеї парламентаризму в Україні", - відзначив він.

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду України регіонах України. Було опитано 1029 респондентів у віці 18 років і старше. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 1,8% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

