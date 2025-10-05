Нардеп Мережко: Попри перемогу популістів на парламентських виборах у Чехії, підтримка України збережеться

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") сподівається, що попри перемогу популістів на парламентських виборах у Чехії, підтримка України з її боку не припиниться.

"Чехія є демократичною країною, в якій більшість населення підтримує Україну. Треба також враховувати, що передвиборча риторика популістських партій може відрізнятися від їхньої практичної політики, коли вони приходять до влади. Зараз поки що зарано прогнозувати, якою саме буде політика партії, яка перемогла на виборах в Чехії і якою буде правляча коаліція… Я сподіваюся, що незважаючи на зміну влади в Чехії підтримка України не припиниться. Хоча б тому, що це відповідає безпековим інтересам Чехії", - сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у неділю.

За словами народного депутата, в такій демократичній країні, як Чехія, навіть якщо прозахідні проукраїнські сили опиняться в опозиції, все одно вони матимуть значний вплив на політику держави.

"Чеське суспільство дуже добре памʼятає досвід радянської агресії проти Чехословаччини в 1968 році й тому дуже добре розуміє, що російська агресія проти України становить реальну небезпеку для самої Чехії. Я не думаю, що Андрей Бабіш піде шляхом Орбана (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - ІФ-У). У плані історичного досвіду і розвитку демократичних інституцій - це різні країни", - наголосив Мережко.

Він зазначив, що Чехія, як країна, яка пережила досвід Мюнхенської змови 1938 року, добре розуміє всю небезпеку сучасної ситуації.

На думку Мережка, "історична памʼять і безпекові інтереси Чехії сприяють розумінню необхідності подальшої підтримки України".

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Чехії перемогу одержала популістська партія ANO експрем’єра й олігарха Андрея Бабіша.