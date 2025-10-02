РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

РФ навмисне відключила електроенергію на Запорізькій АЕС, яку вона отримувала з енергосистеми України, аби провести тест для подальшого підключення станції до своєї енергосистеми, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія навмисно відключила електроенергію на ЗАЕС. Це було ручне відключення, проведене як тест, поки Росія готується повторно підключити окуповану Запорізьку АЕС до власної енергосистеми", – написав він у мережі Х у четвер.

Сибіга наголосив, що цей крок Росії буде ще небезпечнішим, бо перезапуск реактора, за його словами, відбуватиметься під окупацією, без належного охолодження, поза будь-якою ліцензією та поза наглядом.

"Безрозсудний крок, який лише служить демонстрації контролю Путіна. Такі безвідповідальні дії Росії підвищують ризик ядерних інцидентів", – підкреслив він.

Міністр акцентував, що ЗАЕС слід розглядати як те, чим вона є, – інструментом військового маневру. Він назвав кожну дію, здійснену Росією, не лише смертельним ризиком, а й кроками на шляху до катастрофи. На його переконання, нещодавній блекаут на Чорнобильській АЕС, спричинений ударом Росії по електропідстанції, вкотре продемонстрував, як Москва використовує ядерну безпеку в якості зброї.

Очільник МЗС закликав Міжнародне агентство з атомної енергії, його держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, щоб забезпечити негайне проведення відновлювальних робіт на резервній лінії, що залишилася, та кількох інших незалежних зовнішніх підключень до Запорізької АЕС. Такими заходами він назвав, зокрема, гарантії безпеки, дотримання режиму припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання,

Як повідомлялося, під вечір 23 вересня на ЗАЕС стався 10-й блекаут з початку окупації станції: о 16:56 єдину лінію електропередачі 750 кВт, через яку вона отримувала живлення від енергосистеми України, було відключено. Відтоді ЗАЕС живиться від аварійних дизельгенераторів – вже рекордні 9 діб.

У день відключення НЕК "Укренерго" повідомила, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, щойно дозволить безпекова ситуація.

НАЕК "Енергоатом" заявляла 25 вересня, що окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключає її до лінії електропередачі 750 кВт після відключення 23 вересня попри відсутність технічних перешкод для цього на підконтрольній Україні території.

Востаннє ЗАЕС зіткнулася з повною втратою зовнішнього електропостачання 4 липня 2025 року – тоді станція майже чотири години покладалася на дизельні генератори.

Окупована РФ Запорізька АЕС 6 ГВт залишалася на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п’ять місяців, із 7 травня, після того як була пошкоджена остання резервна лінія 330 кВ. У травні гендиректор МАГАТЕ заявляв, що незрозуміло, коли її буде відновлено, хоча раніше зовнішнє електропостачання відновлювали протягом дня.