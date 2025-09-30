Віткофф може покинути посаду спецпосланця президента США до кінця року - ЗМІ

Спецпосланець президента США Стів Віткофф готується залишити свою посаду до кінця року, повідомляє видання Times of Israel з посиланням на обізнане джерело.

За його даними, очікується, що Віткофф піде у відставку наприкінці року.

Відзначається, що це відбудеться на тлі того, що, ймовірно, прорив у війні в Газі близький, після того як президент США Дональд Трамп оголосив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прийняв останню американську пропозицію, і посередники очікують відповіді ХАМАС.

Співрозмовник газети заявив, що "люди в офісі Віткоффа вже чекають, що буде далі". Він додав, що, особливо якщо угода по Газі відбудеться, спецпосланець "вишукано відкланяється".