Климпуш-Цинцадзе про результати виборів у Молдові: Країна зберігає курс на євроінтеграцію, що відповідає стратегічним інтересам України

Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Молдова зберігає курс на євроінтеграцію, що відповідає стратегічним інтересам України, прокоментувала голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") результати парламентських виборів у Молдові.

"Безумовно, найбільшою і найнатхненнішою новиною цих днів є результати виборів у Молдові. У наших національних, як політичних, так і безпекових, інтересах, є те, що Молдова зберігає свою євроінтеграційну, прозахідну орієнтацію і ми спільно з дружньою країною-сусідкою можемо продовжити шлях інтеграції до вільного світу", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами народної депутатки, це не означає, що шлях Молдови буде легким і безхмарним, але "ще один політичний цикл прозахідної трансформації цієї вразливої до російського впливу країни має шанс забезпечити незворотність та успішність її руху до реального членства в Євросоюзі".

Як повідомлялося, за результатами опрацювання майже 100% протоколів ЦВК лідирує партія проєвропейської президентки Маї Санду - "Дія та солідарність" (PAS) - 50,05% голосів. Друге місце займає "Блокул Патріотік" із результатом 24,25%, третє - блок "Альтернатива" з 7,99%.