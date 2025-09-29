Інтерфакс-Україна
Політика
11:34 29.09.2025

Климпуш-Цинцадзе про результати виборів у Молдові: Країна зберігає курс на євроінтеграцію, що відповідає стратегічним інтересам України

1 хв читати
Климпуш-Цинцадзе про результати виборів у Молдові: Країна зберігає курс на євроінтеграцію, що відповідає стратегічним інтересам України
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Молдова зберігає курс на євроінтеграцію, що відповідає стратегічним інтересам України, прокоментувала голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") результати парламентських виборів у Молдові.

"Безумовно, найбільшою і найнатхненнішою новиною цих днів є результати виборів у Молдові. У наших національних, як політичних, так і безпекових, інтересах, є те, що Молдова зберігає свою євроінтеграційну, прозахідну орієнтацію і ми спільно з дружньою країною-сусідкою можемо продовжити шлях інтеграції до вільного світу", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами народної депутатки, це не означає, що шлях Молдови буде легким і безхмарним, але "ще один політичний цикл прозахідної трансформації цієї вразливої до російського впливу країни має шанс забезпечити незворотність та успішність її руху до реального членства в Євросоюзі".

Як повідомлялося, за результатами опрацювання майже 100% протоколів ЦВК лідирує партія проєвропейської президентки Маї Санду - "Дія та солідарність" (PAS) - 50,05% голосів. Друге місце займає "Блокул Патріотік" із результатом 24,25%, третє - блок "Альтернатива" з 7,99%.

Теги: #вибори #реакція #молдова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:05 29.09.2025
ЦПД: Росія втратила Молдову так само, як раніше Вірменію, Азербайджан, країни Балтії й Україну

ЦПД: Росія втратила Молдову так само, як раніше Вірменію, Азербайджан, країни Балтії й Україну

08:15 29.09.2025
PAS упевнено лідирує на виборах у Молдові, ЦВК опрацювала майже 100% протоколів

PAS упевнено лідирує на виборах у Молдові, ЦВК опрацювала майже 100% протоколів

02:02 29.09.2025
Партія PAS лідирує на виборах нового парламенту Молдови - ЦВК

Партія PAS лідирує на виборах нового парламенту Молдови - ЦВК

23:28 28.09.2025
ЦВК опрацювала майже 80% протоколів за результатами виборів у Молдові

ЦВК опрацювала майже 80% протоколів за результатами виборів у Молдові

22:05 28.09.2025
У Молдові заявили про затримання трьох осіб з піротехнікою, які готували заворушення

У Молдові заявили про затримання трьох осіб з піротехнікою, які готували заворушення

21:36 28.09.2025
Поліція Молдови попередила про недопущення порушень закону під час анонсованих протестів

Поліція Молдови попередила про недопущення порушень закону під час анонсованих протестів

17:50 28.09.2025
Повідомлення про мінування надходять із закордонних дільниць на парламенських виборах Молдови - МЗС

Повідомлення про мінування надходять із закордонних дільниць на парламенських виборах Молдови - МЗС

13:21 28.09.2025
У Молдові відбуваються вибори до парламенту

У Молдові відбуваються вибори до парламенту

09:24 28.09.2025
Екзитполів за результатами парламентських виборів у Молдові не буде

Екзитполів за результатами парламентських виборів у Молдові не буде

00:04 28.09.2025
Рішення МПК про повернення НПК РФ та Білорусі заохочує російську агресію - МЗС

Рішення МПК про повернення НПК РФ та Білорусі заохочує російську агресію - МЗС

ВАЖЛИВЕ

Сіярто заявив, що Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість"

МЗС КНР: підтримуємо Європу у політичному врегулюванні війни в Україні

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

ОСТАННЄ

Лідер "Євросолідарності" вважає реальними безпековими гарантіями лише готовність союзників воювати на боці України

Венс: Останнім часом росіяни відмовляються від будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічей

Україна вітає рішення Радбезу ООН щодо відновлення санкцій проти Ірану - Зеленський

Президент Україні і прем’єр Норвегії обговорили ППО й інциденти з дронами в Європі

Припинення імпорту російської нафти й газу здатне призвести до соціального вибуху і змін в РФ – Зеленський

Росії не вдалося увійти в раду Міжнародної організації цивільної авіації ООН через війну проти України

Британський ексдепутат ЄП зізнався в хабарях за проросійську позицію, його зв'язковим був депутат від ОПЗЖ

Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти - Зеленський

Глава МЗС Угорщини відреагував на заборону в'їзду в Україну угорським військовим згадкою про членство в ЄС

Сіярто заявив, що Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА