PAS упевнено лідирує на виборах у Молдові, ЦВК опрацювала майже 100% протоколів

Центральна виборча комісія Молдови повідомляє, що станом на ранок опрацьовано 99,60% протоколів дільничних виборчих комісій і що на парламентських виборах продовжує упевнено лідирувати партія PAS, повідомляє офіційний сайт ЦВК Молдови.

За інформацією ЦВК, наразі підраховано 2265 із 2274 протоколів. Це свідчить про завершальну стадію підрахунку голосів на парламентських виборах у країні.

Найбільшу підтримку продовжує мати партія проєвропейської президентки Маї Санду - "Дія та солідарність" (PAS) - 50,05% голосів (787 тис.).

Друге місце займає "Блокул Патріотік" із результатом 24,25% (381 тис.), третє - блок "Альтернатива" з 7,99% (125 тис.).

Остаточний розподіл мандатів має оголосити ЦВК Молдови.