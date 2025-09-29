Інтерфакс-Україна
Події
08:15 29.09.2025

PAS упевнено лідирує на виборах у Молдові, ЦВК опрацювала майже 100% протоколів

1 хв читати
PAS упевнено лідирує на виборах у Молдові, ЦВК опрацювала майже 100% протоколів

Центральна виборча комісія Молдови повідомляє, що станом на ранок опрацьовано 99,60% протоколів дільничних виборчих комісій і що на парламентських виборах продовжує упевнено лідирувати партія PAS, повідомляє офіційний сайт ЦВК Молдови.

За інформацією ЦВК, наразі підраховано 2265 із 2274 протоколів. Це свідчить про завершальну стадію підрахунку голосів на парламентських виборах у країні.

Найбільшу підтримку продовжує мати партія проєвропейської президентки Маї Санду - "Дія та солідарність" (PAS) - 50,05% голосів (787 тис.).

Друге місце займає "Блокул Патріотік" із результатом 24,25% (381 тис.), третє - блок "Альтернатива" з 7,99% (125 тис.).

Остаточний розподіл мандатів має оголосити ЦВК Молдови.

 

Теги: #вибори #молдова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:02 29.09.2025
Партія PAS лідирує на виборах нового парламенту Молдови - ЦВК

Партія PAS лідирує на виборах нового парламенту Молдови - ЦВК

23:28 28.09.2025
ЦВК опрацювала майже 80% протоколів за результатами виборів у Молдові

ЦВК опрацювала майже 80% протоколів за результатами виборів у Молдові

22:05 28.09.2025
У Молдові заявили про затримання трьох осіб з піротехнікою, які готували заворушення

У Молдові заявили про затримання трьох осіб з піротехнікою, які готували заворушення

21:36 28.09.2025
Поліція Молдови попередила про недопущення порушень закону під час анонсованих протестів

Поліція Молдови попередила про недопущення порушень закону під час анонсованих протестів

17:50 28.09.2025
Повідомлення про мінування надходять із закордонних дільниць на парламенських виборах Молдови - МЗС

Повідомлення про мінування надходять із закордонних дільниць на парламенських виборах Молдови - МЗС

13:21 28.09.2025
У Молдові відбуваються вибори до парламенту

У Молдові відбуваються вибори до парламенту

09:24 28.09.2025
Екзитполів за результатами парламентських виборів у Молдові не буде

Екзитполів за результатами парламентських виборів у Молдові не буде

16:36 27.09.2025
Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

01:52 23.09.2025
Молдова може стати плацдармом для проникнення в Одеську область – Санду про наслідки перемоги на парламентських виборах прокремлівських сил

Молдова може стати плацдармом для проникнення в Одеську область – Санду про наслідки перемоги на парламентських виборах прокремлівських сил

22:00 22.09.2025
Поліція Молдови затримала 74 осіб, підозрюваних у підготовці масових заворушень на парламентських виборах – ЗМІ

Поліція Молдови затримала 74 осіб, підозрюваних у підготовці масових заворушень на парламентських виборах – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Росія запускає дрони з танкерів по Європі - Зеленський

Росія намагається вдарити по Україні блекаутом

В Україні більше 70 поранених після ракетно-дронової атаки росіян, пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів - МВС

У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти

Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 113 од. спецтехніки

Трамп дозволив далекобійні удари по Росії – Келлог

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, майже 50 постраждалих

29 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Києві в укритті померла жінка – КМВА

Під ворожий обстріл уночі потрапило підприємство "Akkerman Distillery"

Окупанти втратили 152 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Україна звернеться до штаб-квартир міжнародних ЗМІ через незаконне перетинання кордону журналістами - МЗС

Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ, в місті проводяться активні контрдиверсійні заходи - Генштаб

Сили оборони спростували фейки росЗМІ щодо "просування" окупантів у н.п. Ямпіль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА