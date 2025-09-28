Венс: Останнім часом росіяни відмовляються від будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічей

Для мирних зусиль щодо російсько-української війни потрібні дві сторони, але США бачать, що останніми тижнями росіяни відмовляються від участі у будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс

"Ми як і раніше прагнемо миру, але для цього потрібні зусилля обох сторін, а, на жаль, як ми бачили протягом останніх кількох тижнів, росіяни відмовляються брати участь у будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах... Росіяни мають прокинутися і прийняти реальність",- заявив він в інтерв’ю Fox News.