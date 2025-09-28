Інтерфакс-Україна
Політика
16:37 28.09.2025

Україна вітає рішення Радбезу ООН щодо відновлення санкцій проти Ірану - Зеленський

Україна вітає чітке рішення Ради Безпеки ООН щодо відновлення санкцій проти Ірану, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тегеран протягом тривалого часу ігнорував заклики МАГАТЕ та міжнародної спільноти, підриваючи ядерний порядок. Це має стати глобальним правилом: щоразу, коли хтось підриває чи загрожує міжнародному миру та безпеці, мають негайно запроваджуватися жорсткі санкції", - написав він у телеграм у неділю.

Зеленський наголосив, що "Росія діє в унісон з Іраном, захопивши українську АЕС із її ядерними матеріалами та перетворивши Запорізьку АЕС на глобальну ядерну загрозу".

За його словами, безрозсудні режими, які ігнорують базові норми міжнародного права та переслідують амбіції, що ставлять під загрозу ядерну безпеку, мають отримати об’єднану й сильну міжнародну відповідь.

"Жорсткий державний і колективний тиск на Росію, а також санкції проти її ядерного сектору необхідні для зміцнення міжнародного ядерного порядку", - заявив президент України.

 

Теги: #оон #іран #санкції

