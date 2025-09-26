Інтерфакс-Україна
Політика
21:11 26.09.2025

Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти - Зеленський

1 хв читати
Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти, Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсів, щоб не було потрібно дивитися у бік Росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цінуємо позицію президента Трампа щодо тих у Європі, хто досі купує російську нафту й проводить політику залежності від російських схем. Сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО й будуть поважати президента Сполучених Штатів – зараз ніхто у Європі не бачить від Угорщини такої поваги", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

"Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись у бік Росії. Близький Схід готовий працювати з Європою", - додав президент України.

Він наголосив, що кожна нація у Європі може стати сильнішою без Росії.

 

Теги: #угорщина #зеленський #сша

