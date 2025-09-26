Інтерфакс-Україна
Політика
07:57 26.09.2025

Безкарність РФ заохочуватиме потенційних агресорів в усьому світі – Сибіга на саміті МЗС G20

1 хв читати
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на засіданні Другої зустрічі міністрів закордонних справ G20 у четвер, що безкарність Росії провокуватиме інших потенційних агресорів, повідомило МЗС України.

Андрій Сибіга поінформував міністрів закордонних справ G20 про ескалацію війни, розв'язаної Росією, та ризики, які Москва несе для світу агресією проти України.

"Кожен у цій кімнаті зіткнеться з її наслідками, адже якщо ми дозволимо зруйнувати міжнародне право, безпеку і правосуддя в Україні, ніхто не буде в безпеці в жодному куточку світу", – зазначив міністр.

Глава МЗС підкреслив, що залучення Ірану, Північної Кореї та підтримка Росії для цих режимів загрожує стабільності на Близькому Сході та в Азії. За словами міністра, російські найманці в Африці грабують природні ресурси, втягуючи людей у війну, несучи дестабілізацію та хаос.

"Найгірше те, що режими по всьому світу спостерігають за діями Росії. Якщо Москві все сходить з рук, то й іншим це теж може зійти з рук. Вони можуть порушувати міжнародне право, захоплювати чужі землі силою та не стикатися з сильною глобальною реакцією. Цей сценарій може здатися привабливим для потенційних агресорів у інших частинах світу. Особливо ризикують невеликі та менш захищені країни", – зазначив Сибіга.

 

