Інтерфакс-Україна
Політика
13:40 23.09.2025

Будапешт відмовляється припинити закупівлі російської нафти, незважаючи на вимогу Трампа

3 хв читати
Будапешт відмовляється припинити закупівлі російської нафти, незважаючи на вимогу Трампа

Угорщина не має наміру відмовлятися від закупівель нафти в Росії, незважаючи на вимогу президента США Дональда Трампа щодо НАТО, заявив глава МЗС країни Петер Сіярто, зазначивши, що отримання енергоносіїв з інших місць - це "красива мрія".

"Енергопостачання для нас - це суто фізичний аспект. Було б чудово мріяти про закупівлі нафти і газу звідкись іще, але ми не можемо забезпечити собі впевненого постачання енергоносіїв без джерел у Росії", - наводить у вівторок слова Сіярто британська газета The Guardian.

"Ми можемо закуповувати лише в тих, з ким у нас є інфраструктура, і якщо подивитися на інфраструктуру, то стає очевидним, що без постачань із Росії неможливо забезпечити енергобезпеку країни", - зазначив глава МЗС Угорщини.

Заява Сіярто прозвучала після того, як Трамп обумовив нові санкції проти Росії відключенням НАТО від російських енергопостачань. "Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО перестануть купувати нафту в Росії", - заявив Трамп минулого тижня на своїй платформі Truth Social.

Цю вимогу було висунуто після низки термінів, встановлених Трампом для Москви для досягнення прогресу в припиненні війни з Україною, які були прийняті без подальших дій. Деякі союзники засумнівалися, чи серйозно він налаштований посилити тиск на Володимира Путіна або просто перекладає відповідальність на Європу.

Угорська державна група MOL імпортує близько 5 мільйонів тонн нафти щорічно через нафтопровід "Дружба", поставляючи сиру нафту на нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині. Ці дві країни найбільше чинять опір закликам припинити імпорт енергоносіїв з Росії. Європейські лідери наполягали на тому, щоб Угорщина і Словаччина припинили закупівлі російської нафти, але ці заклики були проігноровані.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є одним із найближчих ідеологічних союзників Трампа в Європі і регулярно хвалить його. Орбан також різко критикував Україну, зберігаючи при цьому теплі відносини з Кремлем.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, виступаючи минулого тижня в Києві з газетою Guardian, заявив, що підтримує заклик Трампа до Європи припинити купувати російську нафту. "Я сподіваюся, що президент Орбан у Будапешті почує це і відреагує на заклик президента Трампа припинити купувати російську нафту. Угорщина може отримувати свою нафту з півдня", - сказав Сікорський.

У понеділок, коли Сіярто запитали про тиск з боку Європи, він назвав західноєвропейських чиновників "фанатиками" і сказав, що "абсолютно неможливо вести раціональний діалог, що ґрунтується на фактах і здоровому глузді".

Але хоча відносини з Брюсселем залишаються напруженими, відносини зі США значно покращилися, додав він, зазначивши, що Угорщина була "єдиним європейським урядом, який сподівається на перемогу [Трампа]". "США тепер друг", - сказав він. "Тому мати американського президента як друга - це зовсім не те саме, що, коли на вас чинять тиск, незалежно від того, що надходить із Брюсселя, і це дуже і дуже серйозно".

 

Теги: #нафта #трамп #угорщина #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 23.09.2025
"Укрнафта" має в пайплайні понад EUR400 МВт генерації та залучила під це EUR400 млн зовнішніх коштів – топменеджер

"Укрнафта" має в пайплайні понад EUR400 МВт генерації та залучила під це EUR400 млн зовнішніх коштів – топменеджер

14:08 23.09.2025
ДТЕК та американська Fluence побудують найбільший у Польщі об'єкт зберігання енергії на 133 МВт

ДТЕК та американська Fluence побудують найбільший у Польщі об'єкт зберігання енергії на 133 МВт

11:01 23.09.2025
Безробітний з Хмельницького коригував ворожі атаки по аеродромах та енергооб’єктах

Безробітний з Хмельницького коригував ворожі атаки по аеродромах та енергооб’єктах

21:46 22.09.2025
Сибіга: Війна Росії довела, що всі енергетичні питання є питаннями безпеки

Сибіга: Війна Росії довела, що всі енергетичні питання є питаннями безпеки

21:10 22.09.2025
Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

17:39 22.09.2025
Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів" - ЗМІ

Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів" - ЗМІ

07:18 22.09.2025
Тіньовий флот Росії становить 17% світових танкерів і дозволяє обходити санкції

Тіньовий флот Росії становить 17% світових танкерів і дозволяє обходити санкції

00:12 22.09.2025
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на полях ГА ООН для обговорення війни в Газі - ЗМІ

Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на полях ГА ООН для обговорення війни в Газі - ЗМІ

21:40 20.09.2025
Трамп вимагає від влади Венесуели прийняти ув'язнених та пацієнтів психіатричних установ, переправлених до США

Трамп вимагає від влади Венесуели прийняти ув'язнених та пацієнтів психіатричних установ, переправлених до США

12:24 20.09.2025
Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

ВАЖЛИВЕ

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

Увечері Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу", у самій фракції натякають на вибори - відлік пішов на тижні

ОСТАННЄ

Ердоган відзначає суттєве зростання людських втрат РФ у війні з Україною, але не вірить, що вона скоро скінчиться

Цивільний кодекс має стати сучасною конституцією приватного права - Стефанчук

Українці найменше довіряють людям інших політичних поглядів та навіть "своїм" політикам – опитування Rating

Українці вважають перемогу у війні важливішою за родину та власне здоров'я – опитування Rating

Ізраїль відкидає заяву Великої Британії та інших країн про визнання Держави Палестини

Гетманцев щодо заяви Кулеби: Мігранти не вирішать демографічних проблем в Україні

Під час підготовки накладання санкцій на Порошенка була пройдена вся необхідна процедура - Свириденко

Трамп: Тиск Європи на Китай міг би вплинути на війну в Україні

Інвестфорум м. Києва пройде у Берліні 12 листопада - Кличко

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА