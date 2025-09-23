Будапешт відмовляється припинити закупівлі російської нафти, незважаючи на вимогу Трампа

Угорщина не має наміру відмовлятися від закупівель нафти в Росії, незважаючи на вимогу президента США Дональда Трампа щодо НАТО, заявив глава МЗС країни Петер Сіярто, зазначивши, що отримання енергоносіїв з інших місць - це "красива мрія".

"Енергопостачання для нас - це суто фізичний аспект. Було б чудово мріяти про закупівлі нафти і газу звідкись іще, але ми не можемо забезпечити собі впевненого постачання енергоносіїв без джерел у Росії", - наводить у вівторок слова Сіярто британська газета The Guardian.

"Ми можемо закуповувати лише в тих, з ким у нас є інфраструктура, і якщо подивитися на інфраструктуру, то стає очевидним, що без постачань із Росії неможливо забезпечити енергобезпеку країни", - зазначив глава МЗС Угорщини.

Заява Сіярто прозвучала після того, як Трамп обумовив нові санкції проти Росії відключенням НАТО від російських енергопостачань. "Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО перестануть купувати нафту в Росії", - заявив Трамп минулого тижня на своїй платформі Truth Social.

Цю вимогу було висунуто після низки термінів, встановлених Трампом для Москви для досягнення прогресу в припиненні війни з Україною, які були прийняті без подальших дій. Деякі союзники засумнівалися, чи серйозно він налаштований посилити тиск на Володимира Путіна або просто перекладає відповідальність на Європу.

Угорська державна група MOL імпортує близько 5 мільйонів тонн нафти щорічно через нафтопровід "Дружба", поставляючи сиру нафту на нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині. Ці дві країни найбільше чинять опір закликам припинити імпорт енергоносіїв з Росії. Європейські лідери наполягали на тому, щоб Угорщина і Словаччина припинили закупівлі російської нафти, але ці заклики були проігноровані.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є одним із найближчих ідеологічних союзників Трампа в Європі і регулярно хвалить його. Орбан також різко критикував Україну, зберігаючи при цьому теплі відносини з Кремлем.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, виступаючи минулого тижня в Києві з газетою Guardian, заявив, що підтримує заклик Трампа до Європи припинити купувати російську нафту. "Я сподіваюся, що президент Орбан у Будапешті почує це і відреагує на заклик президента Трампа припинити купувати російську нафту. Угорщина може отримувати свою нафту з півдня", - сказав Сікорський.

У понеділок, коли Сіярто запитали про тиск з боку Європи, він назвав західноєвропейських чиновників "фанатиками" і сказав, що "абсолютно неможливо вести раціональний діалог, що ґрунтується на фактах і здоровому глузді".

Але хоча відносини з Брюсселем залишаються напруженими, відносини зі США значно покращилися, додав він, зазначивши, що Угорщина була "єдиним європейським урядом, який сподівається на перемогу [Трампа]". "США тепер друг", - сказав він. "Тому мати американського президента як друга - це зовсім не те саме, що, коли на вас чинять тиск, незалежно від того, що надходить із Брюсселя, і це дуже і дуже серйозно".