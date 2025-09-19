Трамп: Тиск Європи на Китай міг би вплинути на війну в Україні

Президент США Дональд Трампв інтервʼю для Fox News заявив, що санкції або тарифи щодо Китаю з боку Європи могли б прискорити завершення війни в Україні, оскільки Пекін є найбільшим покупцем російської нафти.



"Ну, якби вони (Європа - ІФ-У) ввели санкції, наприклад, або тарифи, або як завгодно це назвати, якби вони зробили це щодо Китаю, я думаю, війна, можливо, закінчилася б, тому що Китай, безумовно, є найбільшим покупцем нафти з Росії. І я думаю, що у них є й інші важелі впливу на Росію… Але якби Європа зробила щось щодо Китаю, я думаю, що Китай, можливо, змусив би її вступити у війну", — заявив Трамп.



На запитання журналістки про можливість розгляду цього варіанту британським прем’єром Трамп відповів: "Ну, я б теж щось зробив. Але знову ж таки, ви не можете змусити Європу купувати нафту в Росії, а потім змусити мене ображатися на Китай через те, що він купує нафту в Росії".



Джерело: www.foxnews.com/video/6379748979112