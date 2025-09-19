Інтерфакс-Україна
Політика
00:08 19.09.2025

Трамп: Тиск Європи на Китай міг би вплинути на війну в Україні

1 хв читати

Президент США Дональд Трампв інтервʼю для Fox News заявив, що санкції або тарифи щодо Китаю з боку Європи могли б прискорити завершення війни в Україні, оскільки Пекін є найбільшим покупцем російської нафти.


"Ну, якби вони (Європа - ІФ-У) ввели санкції, наприклад, або тарифи, або як завгодно це назвати, якби вони зробили це щодо Китаю, я думаю, війна, можливо, закінчилася б, тому що Китай, безумовно, є найбільшим покупцем нафти з Росії. І я думаю, що у них є й інші важелі впливу на Росію… Але якби Європа зробила щось щодо Китаю, я думаю, що Китай, можливо, змусив би її вступити у війну", — заявив Трамп.


На запитання журналістки про можливість розгляду цього варіанту британським прем’єром Трамп відповів: "Ну, я б теж щось зробив. Але знову ж таки, ви не можете змусити Європу купувати нафту в Росії, а потім змусити мене ображатися на Китай через те, що він купує нафту в Росії".


Джерело: www.foxnews.com/video/6379748979112

Теги: #україна #китай #тарифи #трамп #європа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:51 18.09.2025
Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

23:23 18.09.2025
Трамп: Врегулювання війни Росія-Україна для мене найскладніше, відносини Путіна і Зеленського жахливі

Трамп: Врегулювання війни Росія-Україна для мене найскладніше, відносини Путіна і Зеленського жахливі

18:08 18.09.2025
Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

16:35 18.09.2025
Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

16:32 18.09.2025
Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

16:04 18.09.2025
Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

13:38 18.09.2025
Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

20:00 17.09.2025
Україна має намір домовитися з Австралією про усунення подвійного оподаткування доходів – проєкт конвенції

Україна має намір домовитися з Австралією про усунення подвійного оподаткування доходів – проєкт конвенції

13:05 17.09.2025
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії

Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії

21:07 16.09.2025
Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

ВАЖЛИВЕ

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

Увечері Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу", у самій фракції натякають на вибори - відлік пішов на тижні

ОСТАННЄ

Інвестфорум м. Києва пройде у Берліні 12 листопада - Кличко

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

Порошенко в Раді підтримав угоду з Великою Британією як крок до НАТО

Зеленський сподівається, що Трамп і Стармер обговорять гарантії безпеки США для України

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

Увечері Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу", у самій фракції натякають на вибори - відлік пішов на тижні

Співголова "Євросолідарності" в Раді наполягає на прийнятті закону, який дозволить нардепам бути військовими

Порошенко в Раді закликав депутатів не ігнорувати вимоги Резолюції Європарламенту по Україні

Кличко обговорив з міністром оборони Естонії збільшення підтримки ЗСУ, які захищають Європу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА