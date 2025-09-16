Зеленський сподівається, що Трамп і Стармер обговорять гарантії безпеки США для України

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорить з президентом США Дональдом Трамп гарантії безпеки Америки для України під час візиту американського лідера до Великої Британії.

"Я дуже сподіваюся, що він (Стармер) зможе провести дуже конкретну дискусію щодо гарантій безпеки США для України. Перш ніж ми закінчимо війну, я дуже хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери. Це дуже важливо", - сказав Зеленський у інтерв’ю для Sky News.

"Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", - додав глава держави.