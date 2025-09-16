Інтерфакс-Україна
Політика
17:22 16.09.2025

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

1 хв читати
Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду
Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому буде необхідно бути присутнім під час можливої "складної" зустрічі між президентом України Володимиром Зеленськім та Владіміром Путіним, оскільки сторони "ненавидять один одного.

"Ви знаєте, щоби танцювати танго потрібні двоє. Зеленський і Путін ненавидять один одного. Здається, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, тому що вони не можуть перебувати разом ", - сказав Трамп журналістам перед його відльотом до Великої Британії.

Пізніше Трамп заявив: "Зеленському доведеться укласти угоду".

 

Теги: #трамп #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 16.09.2025
Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

00:56 16.09.2025
Зеленський: Путін прагне обдурити Трампа та домогтися відтермінування санкцій

Зеленський: Путін прагне обдурити Трампа та домогтися відтермінування санкцій

13:54 15.09.2025
Єврокомісія про вимогу Трампа щодо відмови постачання енергоносіїв з РФ: Ця робота триває

Єврокомісія про вимогу Трампа щодо відмови постачання енергоносіїв з РФ: Ця робота триває

12:10 15.09.2025
Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

07:47 14.09.2025
Велика Британія і США підпишуть "проривну" технологічну угоду під час візиту Трампа

Велика Британія і США підпишуть "проривну" технологічну угоду під час візиту Трампа

20:07 13.09.2025
Ключовим досягненням зустрічі Зеленського з Путіним має стати перемирʼя, моніторинг якого механізмами ООН чи ОБСЄ Україна оцінює песимістично - Сибіга

Ключовим досягненням зустрічі Зеленського з Путіним має стати перемирʼя, моніторинг якого механізмами ООН чи ОБСЄ Україна оцінює песимістично - Сибіга

22:18 12.09.2025
Зеленський провів зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії

Зеленський провів зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії

20:35 12.09.2025
Шмигаль і Келлог обговорили можливість передачі Україні нових систем Patriot

Шмигаль і Келлог обговорили можливість передачі Україні нових систем Patriot

16:34 12.09.2025
Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів – Шмигаль

Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів – Шмигаль

14:52 12.09.2025
Сікорський обговорив із Зеленським безпілотну техніку та співпрацю оборонних галузей

Сікорський обговорив із Зеленським безпілотну техніку та співпрацю оборонних галузей

ВАЖЛИВЕ

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

ОСТАННЄ

Увечері Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу", у самій фракції натякають на вибори - відлік пішов на тижні

Співголова "Євросолідарності" в Раді наполягає на прийнятті закону, який дозволить нардепам бути військовими

Порошенко в Раді закликав депутатів не ігнорувати вимоги Резолюції Європарламенту по Україні

Кличко обговорив з міністром оборони Естонії збільшення підтримки ЗСУ, які захищають Європу

Порошенко привіз дрони на фронт для Тетяни Чорновол, яка може стати нардепом, та для інших бригад на півдні

Атаки РФ на американське підприємство в Україні та Польщу залишились без належної відповіді – Келлог

Порошенко обговорив з Сікорським власні розробки в сфері ОПК

Сікорський поки не бачить підстав для розриву дипвідносин з РФ

МЗС Чехії викликає російського посла для пояснень

Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА