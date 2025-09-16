Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому буде необхідно бути присутнім під час можливої "складної" зустрічі між президентом України Володимиром Зеленськім та Владіміром Путіним, оскільки сторони "ненавидять один одного.

"Ви знаєте, щоби танцювати танго потрібні двоє. Зеленський і Путін ненавидять один одного. Здається, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, тому що вони не можуть перебувати разом ", - сказав Трамп журналістам перед його відльотом до Великої Британії.

Пізніше Трамп заявив: "Зеленському доведеться укласти угоду".