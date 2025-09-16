Інтерфакс-Україна
Політика
17:16 16.09.2025

Увечері Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу", у самій фракції натякають на вибори - відлік пішов на тижні

1 хв читати

Зустріч президента України з фракцією "Слуга народу", як очікується, відбудеться у вівторок, 16 вересня увечері, повідомив народний депутат України, член фракції Дмитро Чорний.

"…сьогодні ми очікуємо від президента Зеленського чітких настанов і орієнтирів. Бо час, що залишився цій Раді, мусить бути використаний якісно та продуктивно. Не для політичних чвар, а виключно на користь держави", - написав він у фейсбуці у вівторок вдень.

Він також зазначив, що має "відчуття, що ця каденція Верховної Ради добігає свого завершення і ми працюємо свою якщо не останню то точно передостанню сесію. Уже наступного року, ймовірно, країна матиме новий склад парламенту. І це тісно переплітається із питанням завершення війни". На його думку, "відлік пішов на тижні".

Раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк написав, що у вівторок ввечері відбудеться зустріч фракції "Слуга народу" з президентом.

 

Теги: #зеленський #слуга_народу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 16.09.2025
Зеленський: поки Росія не відчуватиме своїх сильних втрат вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни

Зеленський: поки Росія не відчуватиме своїх сильних втрат вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни

10:23 16.09.2025
РФ випустила по Україні понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет за пів місяця – Зеленський

РФ випустила по Україні понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет за пів місяця – Зеленський

09:38 16.09.2025
Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

00:56 16.09.2025
Зеленський: Путін прагне обдурити Трампа та домогтися відтермінування санкцій

Зеленський: Путін прагне обдурити Трампа та домогтися відтермінування санкцій

19:24 14.09.2025
Зеленський: Найбільш ефективні санкції – це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

Зеленський: Найбільш ефективні санкції – це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

10:12 14.09.2025
Зеленський привітав українських танкістів з Днем танкових військ: Бути танкістом - це щоденна робота в зоні ризику

Зеленський привітав українських танкістів з Днем танкових військ: Бути танкістом - це щоденна робота в зоні ризику

20:23 13.09.2025
Зеленський: Російський дрон заглибився на територію Румунії на 10 кілометрів і перебував у повітрі 50 хвилин

Зеленський: Російський дрон заглибився на територію Румунії на 10 кілометрів і перебував у повітрі 50 хвилин

20:14 13.09.2025
Зеленський привітав українських спортсменів з Днем фізичної культури і спорту

Зеленський привітав українських спортсменів з Днем фізичної культури і спорту

22:18 12.09.2025
Зеленський провів зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії

Зеленський провів зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії

20:15 03.09.2025
Суди переважно стають на бік громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату документів – нардеп Шуляк

Суди переважно стають на бік громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату документів – нардеп Шуляк

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

Співголова "Євросолідарності" в Раді наполягає на прийнятті закону, який дозволить нардепам бути військовими

Порошенко в Раді закликав депутатів не ігнорувати вимоги Резолюції Європарламенту по Україні

Кличко обговорив з міністром оборони Естонії збільшення підтримки ЗСУ, які захищають Європу

Порошенко привіз дрони на фронт для Тетяни Чорновол, яка може стати нардепом, та для інших бригад на півдні

Атаки РФ на американське підприємство в Україні та Польщу залишились без належної відповіді – Келлог

Порошенко обговорив з Сікорським власні розробки в сфері ОПК

Сікорський поки не бачить підстав для розриву дипвідносин з РФ

МЗС Чехії викликає російського посла для пояснень

Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА