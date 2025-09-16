Увечері Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу", у самій фракції натякають на вибори - відлік пішов на тижні

Зустріч президента України з фракцією "Слуга народу", як очікується, відбудеться у вівторок, 16 вересня увечері, повідомив народний депутат України, член фракції Дмитро Чорний.

"…сьогодні ми очікуємо від президента Зеленського чітких настанов і орієнтирів. Бо час, що залишився цій Раді, мусить бути використаний якісно та продуктивно. Не для політичних чвар, а виключно на користь держави", - написав він у фейсбуці у вівторок вдень.

Він також зазначив, що має "відчуття, що ця каденція Верховної Ради добігає свого завершення і ми працюємо свою якщо не останню то точно передостанню сесію. Уже наступного року, ймовірно, країна матиме новий склад парламенту. І це тісно переплітається із питанням завершення війни". На його думку, "відлік пішов на тижні".

Раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк написав, що у вівторок ввечері відбудеться зустріч фракції "Слуга народу" з президентом.