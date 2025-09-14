Інтерфакс-Україна
Політика
16:11 14.09.2025

Порошенко привіз дрони на фронт для Тетяни Чорновол, яка може стати нардепом, та для інших бригад на півдні

3 хв читати
Порошенко привіз дрони на фронт для Тетяни Чорновол, яка може стати нардепом, та для інших бригад на півдні
Фото: https://eurosolidarity.org

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час поїздки на південний напрямок фронту передав партію дронів і техніки у підрозділ, де воює журналістка-розслідувач, громадська активістка і учасниця Революціі Гідності, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Тетяна Чорновол, повідомляється на сайті політсили у неділю.

"Я вам дуже дякую за "оптику". Почала нею працювати. Шикарно… Я задоволена як слон, бо бойова робота – це моє життя. Це все, чим я живу", – сказала Чорновол.

Чорновол ще перед початком повномасштабного вторгнення опанувала фах оператора ПТРК "Стугна" і з першого дня повномасштабного вторгнення РФ бере участь у відбитті російської агресії. Пізніше вона опанувала і роботу з FPV-дронами, яких, за її словами, постійно не вистачає. На цей раз Порошенко передав десяти- і пʼятнадцятидюймові FPV-дрони, а також партію дронів камікадзе на оптоволокні, які можуть літати на 10 і 15 кілометрів.

"Сильна, смілива, не боїться ворога, бо це ворог боїться її, як вогню. Разом із побратимами з 34-ї окремої бригади берегової оборони робить на Херсонщині дуже важливу роботу. Зокрема, знищує арт-установки противника всіма доступними способами. Тому ми їй привезли дрони нашого виробництва з дальністю 10 і 15 км. Зараз почали виробляти з дальністю 23 км — обов’язково привеземо і їх", – сказав Порошенко про Чорновол.

У її бригаду, крім дронів, також передали комплекси РЕБ "Шатро" на рамі, зарядні станції та детектор дронів "Аспірин" на суму 4 млн грн.

"Для посилення оборони півдня привезли озброєння і для інших бригад, які стоять тут. Хлопцям і дівчатам із 35-ї окремої бригади морської піхоти та 360-ї окремої бригади берегової артилерії здебільшого потрібні дрони і захист. У вантажі є і те, і інше — РЕБ "Шатро" для захисту техніки та детектори дронів "Аспірин", які зберігають життя воїнів. Як завжди, привезли зв’язок, зарядні станції та комп’ютерну техніку — без цього бригада не може обійтися", – розповів політик.

Чорновол, 1979 р.н., наразі є діючою військовослужбовицею в званні офіцера, з 2022 року бере участь у відбитті російської агресії. У Верховній Раді минулого скликання входила до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, перед депутатською каденцією також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Вона брала участь у парламентських виборах у 2019 році, балотуючись за списком партії "Європейська солідарність" під №27. Наразі в однойменній фракції Верховної Ради 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом. Під №№25 і 26 – Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно.

30 серпня народний депутат Верховної Ради VI-IX скликань, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр., член фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій був вбитий у Львові. Таким чином Чорновол може стати народним депутатом українського парламенту IX скликання. "Наша шана і повага Андрію полягає в одному - в діях по захисту країни. Наша помста одна - перемога над ворогом", - заявила вона, не озвучивши своїх намірів долучитися до роботи в парламенті.

Теги: #передача #порошенко #європейська_солідарність #дрони #чорновол

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:26 13.09.2025
США ще збирають дані щодо інциденту з російськими дронами у Польщі – Рубіо

США ще збирають дані щодо інциденту з російськими дронами у Польщі – Рубіо

19:56 13.09.2025
Авіаційні операції в Польщі завершено, системи ППО повертаються до стандартного режиму

Авіаційні операції в Польщі завершено, системи ППО повертаються до стандартного режиму

18:34 13.09.2025
Дрони атакували НПЗ в Уфі

Дрони атакували НПЗ в Уфі

16:22 13.09.2025
Фріланд та Певкур відвідали одне з найбільших виробництв дронів в Україні

Фріланд та Певкур відвідали одне з найбільших виробництв дронів в Україні

15:43 13.09.2025
Порошенко обговорив з Сікорським власні розробки в сфері ОПК

Порошенко обговорив з Сікорським власні розробки в сфері ОПК

18:35 12.09.2025
Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

13:52 12.09.2025
Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

13:48 12.09.2025
Польща анонсувала тренінги з використання дронів із залученням українських фахівців

Польща анонсувала тренінги з використання дронів із залученням українських фахівців

17:03 11.09.2025
В МЗС України закликали Словаччину не знімати відповідальність з РФ з вторгнення її дронів у Польщу

В МЗС України закликали Словаччину не знімати відповідальність з РФ з вторгнення її дронів у Польщу

16:07 11.09.2025
Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

ВАЖЛИВЕ

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

ОСТАННЄ

Атаки РФ на американське підприємство в Україні та Польщу залишились без належної відповіді – Келлог

Сікорський поки не бачить підстав для розриву дипвідносин з РФ

МЗС Чехії викликає російського посла для пояснень

Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

Порошенко обговорив з головою комітету Європарламенту підтримку українського ОПК та використання російських активів

Відносна більшість українців за демократію, але під час війни тяжіють до наявності сильного лідера, – соцопитування КМІС

Європарламент схвалив резолюцію щодо звітів Єврокомісії за 2023-24 роки про прогрес України в реформах – Порошенко

Депутат Європарламенту Ґалер закликав розчистити шлях України до членства в ЄС, а Україну припинити санкції проти опозиції

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ у тісній координації із США - Кошта

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА