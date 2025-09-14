Порошенко привіз дрони на фронт для Тетяни Чорновол, яка може стати нардепом, та для інших бригад на півдні

Фото: https://eurosolidarity.org

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час поїздки на південний напрямок фронту передав партію дронів і техніки у підрозділ, де воює журналістка-розслідувач, громадська активістка і учасниця Революціі Гідності, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Тетяна Чорновол, повідомляється на сайті політсили у неділю.

"Я вам дуже дякую за "оптику". Почала нею працювати. Шикарно… Я задоволена як слон, бо бойова робота – це моє життя. Це все, чим я живу", – сказала Чорновол.

Чорновол ще перед початком повномасштабного вторгнення опанувала фах оператора ПТРК "Стугна" і з першого дня повномасштабного вторгнення РФ бере участь у відбитті російської агресії. Пізніше вона опанувала і роботу з FPV-дронами, яких, за її словами, постійно не вистачає. На цей раз Порошенко передав десяти- і пʼятнадцятидюймові FPV-дрони, а також партію дронів камікадзе на оптоволокні, які можуть літати на 10 і 15 кілометрів.

"Сильна, смілива, не боїться ворога, бо це ворог боїться її, як вогню. Разом із побратимами з 34-ї окремої бригади берегової оборони робить на Херсонщині дуже важливу роботу. Зокрема, знищує арт-установки противника всіма доступними способами. Тому ми їй привезли дрони нашого виробництва з дальністю 10 і 15 км. Зараз почали виробляти з дальністю 23 км — обов’язково привеземо і їх", – сказав Порошенко про Чорновол.

У її бригаду, крім дронів, також передали комплекси РЕБ "Шатро" на рамі, зарядні станції та детектор дронів "Аспірин" на суму 4 млн грн.

"Для посилення оборони півдня привезли озброєння і для інших бригад, які стоять тут. Хлопцям і дівчатам із 35-ї окремої бригади морської піхоти та 360-ї окремої бригади берегової артилерії здебільшого потрібні дрони і захист. У вантажі є і те, і інше — РЕБ "Шатро" для захисту техніки та детектори дронів "Аспірин", які зберігають життя воїнів. Як завжди, привезли зв’язок, зарядні станції та комп’ютерну техніку — без цього бригада не може обійтися", – розповів політик.

Чорновол, 1979 р.н., наразі є діючою військовослужбовицею в званні офіцера, з 2022 року бере участь у відбитті російської агресії. У Верховній Раді минулого скликання входила до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, перед депутатською каденцією також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Вона брала участь у парламентських виборах у 2019 році, балотуючись за списком партії "Європейська солідарність" під №27. Наразі в однойменній фракції Верховної Ради 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом. Під №№25 і 26 – Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно.

30 серпня народний депутат Верховної Ради VI-IX скликань, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр., член фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій був вбитий у Львові. Таким чином Чорновол може стати народним депутатом українського парламенту IX скликання. "Наша шана і повага Андрію полягає в одному - в діях по захисту країни. Наша помста одна - перемога над ворогом", - заявила вона, не озвучивши своїх намірів долучитися до роботи в парламенті.