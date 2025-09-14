Порошенко привіз дрони на фронт для Тетяни Чорновол, яка може стати нардепом, та для інших бригад на півдні
Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час поїздки на південний напрямок фронту передав партію дронів і техніки у підрозділ, де воює журналістка-розслідувач, громадська активістка і учасниця Революціі Гідності, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Тетяна Чорновол, повідомляється на сайті політсили у неділю.
"Я вам дуже дякую за "оптику". Почала нею працювати. Шикарно… Я задоволена як слон, бо бойова робота – це моє життя. Це все, чим я живу", – сказала Чорновол.
Чорновол ще перед початком повномасштабного вторгнення опанувала фах оператора ПТРК "Стугна" і з першого дня повномасштабного вторгнення РФ бере участь у відбитті російської агресії. Пізніше вона опанувала і роботу з FPV-дронами, яких, за її словами, постійно не вистачає. На цей раз Порошенко передав десяти- і пʼятнадцятидюймові FPV-дрони, а також партію дронів камікадзе на оптоволокні, які можуть літати на 10 і 15 кілометрів.
"Сильна, смілива, не боїться ворога, бо це ворог боїться її, як вогню. Разом із побратимами з 34-ї окремої бригади берегової оборони робить на Херсонщині дуже важливу роботу. Зокрема, знищує арт-установки противника всіма доступними способами. Тому ми їй привезли дрони нашого виробництва з дальністю 10 і 15 км. Зараз почали виробляти з дальністю 23 км — обов’язково привеземо і їх", – сказав Порошенко про Чорновол.
У її бригаду, крім дронів, також передали комплекси РЕБ "Шатро" на рамі, зарядні станції та детектор дронів "Аспірин" на суму 4 млн грн.
"Для посилення оборони півдня привезли озброєння і для інших бригад, які стоять тут. Хлопцям і дівчатам із 35-ї окремої бригади морської піхоти та 360-ї окремої бригади берегової артилерії здебільшого потрібні дрони і захист. У вантажі є і те, і інше — РЕБ "Шатро" для захисту техніки та детектори дронів "Аспірин", які зберігають життя воїнів. Як завжди, привезли зв’язок, зарядні станції та комп’ютерну техніку — без цього бригада не може обійтися", – розповів політик.
Чорновол, 1979 р.н., наразі є діючою військовослужбовицею в званні офіцера, з 2022 року бере участь у відбитті російської агресії. У Верховній Раді минулого скликання входила до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, перед депутатською каденцією також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.
Вона брала участь у парламентських виборах у 2019 році, балотуючись за списком партії "Європейська солідарність" під №27. Наразі в однойменній фракції Верховної Ради 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом. Під №№25 і 26 – Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно.
30 серпня народний депутат Верховної Ради VI-IX скликань, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр., член фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій був вбитий у Львові. Таким чином Чорновол може стати народним депутатом українського парламенту IX скликання. "Наша шана і повага Андрію полягає в одному - в діях по захисту країни. Наша помста одна - перемога над ворогом", - заявила вона, не озвучивши своїх намірів долучитися до роботи в парламенті.