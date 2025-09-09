Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Фото: https://x.com/prezydentpl/

Президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв’ю Литовському національному радіо і телебаченню (LRT) заявив, що Україна, як держава, яка перебуває у стані війни, наразі не може приєднуватися до НАТО, а обговорення її членства в Європейському Союзі є передчасним.

"Я вважаю, що країна у стані війни не може вступати до НАТО, бо це означало б, що Польща і Литва також будуть у стані війни, тому цю дискусію слід відкласти – це просто неможливо", — сказав він.

Щодо членства України в ЄС, Навроцький наголосив, що процеси вступу країн до союзу тривали роками і потребували врахування економічних та інших чинників. "Звичайно, я вважаю, що Україна в майбутньому має стати частиною цивілізації, якщо ми говоримо про західну чи латинську цивілізацію. Проте на сьогоднішній день дискусія про членство України у ЄС є передчасною", — зазначив Навроцький.

Водночас він підкреслив, що Польща продовжує підтримувати Україну під час війни: країна надала значну військову допомогу та прийняла понад мільйон українців.

Коментуючи загрозу з боку Росії, Навроцький зазначив, що, незалежно від зміни політичних режимів, РФ практично не змінюється. "Росія, незалежно від зміни політичних режимів – царя, більшовиків чи Путіна – практично не змінюється. Психологічні механізми, бажання впливати на сусідів залишаються тими ж самими", — наголосив він.

Водночас президент додав, що сучасна Росія зберігає "ген агресії щодо сусідніх країн", а війна в Україні це підтверджує, відзначивши ностальгію Путіна за радянською імперією як серйозну загрозу регіональній та світовій безпеці.