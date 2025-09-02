Інтерфакс-Україна
Політика
13:50 02.09.2025

Президент Фінляндії анонсував зустріч формату NB8 у середу разом із Зеленським

Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александер Стубб анонсував зустріч лідерів країн Північно-Балтійської вісімки (NB8) у середу в Копенгагені (Данія) за участі президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив Стубб на пресконференції зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою в Гельсінкі у вівторок, після цього президент Фінляндії вирушить до Франції для участі у "Коаліції охочих".

"Завтра ми зустрінемося в форматі NB8 в Копенгагені, де нас прийматиме прем'єр-міністерка Данії разом із президентом Зеленським. А звідти я полечу до Парижа, де відбудеться відеоконференція та частково очна зустріч із Володимиром Зеленським під головуванням президента Франції стосовно "Коаліції охочих", - сказав він.

Стубб зазначив, що країни Північної Європи та Балтії минулого року надали понад 26 мільярдів євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, і майже така ж сума була обіцяна цього року.

Президент Фінляндії наголосив, що "зараз настав час для решти Європи і для всіх нас продовжувати активізувати свої зусилля", оскільки безпека і оборона України не можуть бути відокремлені від безпеки і оборони Європи.

"Україна вирішує майбутнє європейської безпеки, і ми хочемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - закликав він.

