Політика
21:32 28.08.2025

Гарантії безпеки не працюють, коли на українські міста знову летять дрони і ракети, потрібне зміцнення армії – Порошенко

Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko

Атака на Київ та всю Україну в ніч на четвер ще раз показала справжні наміри керівництва РФ та свідчить про необхідність посилення допомоги Збройним силам України, заявляє народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Ніякі гарантії безпеки не працюють, коли на мирні українські міста знову летять сотні "Шахедів" та балістика. Нам потрібен режим припинення вогню. Нам потрібні далекобійні ракети, засоби протиповітряної оборони, засоби РЕБ і дрони-перехоплювачі, щоб захищатися. Змусити росію припинити вогонь може лише найкращий український дипломат — Збройні сили України", - написав Порошенко у Facebook в четвер ввечері.

Він повідомив про передачу Фондом Порошенка техніки для фронту, зокрема, дронів, систем радіоелектронної боротьби, пересувних майстерень, зарядних станцій, тощо, і продовження технологічних розробок. "Цього разу ми виготовили найбільш технологічні детектори дронів "Аспірин 2.0". Фонд Порошенка викуповує все виробництво, щоб вони якнайшвидше потрапили до українських військових і змогли захищати їхні життя", - написав політик.

"Нам потрібне сильне військо. Буде сильна Армія — буде і режим припинення вогню, і зупинка війни та збереження України", - налогосив Порошенко.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За останніми даними, у Києві загинули 19 людей, серед них четверо дітей. За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 33 локаціях в 10 районах Києва.

 

