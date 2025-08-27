Інтерфакс-Україна
13:13 27.08.2025

Через вилучення центральною владою 8 млрд на премії чиновникам "УЗ" в Києві підвищиться ціна на проїзд - нардеп Гончаренко

Ціна на проїзд в громадському транспорті зросте в Києві через вилучення центральною владою з бюджету столиці 8 млрд грн, стверджує народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"В Києві підвищиться ціна на громадський транспорт, бо Офіс вилучив 8 млрд грн на премії чиновникам. Ось документ Департаменту фінансів КМДА в якому чітко сказано: 8 млрд, мали йти, в тому числі, на транспорт, дороги, школи, лікарні. Ці гроші Банкова вкрала у киян. Київ не може підтримувати старі тарифи на проїзд, бо створена "слугами" бюджетна дірка – величезна", - написав Гончаренко в Телеграм.

Повідомлення він проілюстрував сканкопією повідомлення Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації на ім'я мера столиці Віталія Кличка, в якому зазначається, що бюджетні призначення для Департаменту транспортної інфраструктури на поточний рік встановлені в сумі 9 млрд 16,4 млн грн (з них 4,2 млрд грн на КП "Київпастранс" і 4,8 млрд грн на КП "Київський метрополітен"), що складає 12,3% видатків загального фонду бюджета міста. При цьому задекларована перед початком бюджетного періоду різниця в тарифах складала 11 млрд 128 млн грн.

Нардеп наголосив, що в столиці завжди були найнижчі в Україні ціни на проїзд в комунальному транспорті. "Зараз - 8 грн за одну поїздку і 6,50 грн, якщо їздиш постійно. Мешканці інших міст можуть порівняти зі своїми. Тепер проїзд у транспорті в Києві зросте у декілька разів", - заявив Гончаренко.

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада 229 голосами ухвалила зміни до держбюджету (законопроєкт №13439-3), які передбачають, в тому числі, вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва за рахунок коштів податку на прибуток. "За" проголосували 196 народних депутатів від партії "Слуга народу", 15 - депутатської групи "Довіра", 9 – "Відновлення України", 1 – "Батьківщина" і 8 позафракційних депутатів.

 

Теги: #київ #тарифи #транспорт

