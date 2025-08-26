Порошенко обговорив з віцепрезидентом ПА ОБСЄ Прітчардом посилення тиску на РФ задля припинення вогню

Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko

Посилення тиску на РФ для припинення вогню та встановлення миру обговорив народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з віцепрезидентом Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ Марком Прітчардом, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Докладно обмінялися думками щодо останніх міжнародних зусиль, спрямованих на припинення вогню та відновлення миру. Наголосив, що до завершення процесу слід дотримуватися принципу "нічого не погоджено, доки не погоджено все". Українці як ніхто прагнуть миру, проте не за рахунок інтересів нашої держави", – написав Порошенко у Facebook.

Він також наголосив, що "для того, щоб Росія чітко розуміла ціну відмови від пошуку миру, вже сьогодні має бути розроблений конкретний План Б".

"Значну увагу також приділили викликам демократії та основним свободам за часів війни, зокрема верховенству права, багатопартійному парламентаризму, свободі медіа та правам опозиції", – зазначив Порошенко, подякувавши Прітчарду за підтримку України.