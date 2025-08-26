Інтерфакс-Україна
Політика
11:26 26.08.2025

Порошенко обговорив з віцепрезидентом ПА ОБСЄ Прітчардом посилення тиску на РФ задля припинення вогню

1 хв читати
Порошенко обговорив з віцепрезидентом ПА ОБСЄ Прітчардом посилення тиску на РФ задля припинення вогню
Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko

Посилення тиску на РФ для припинення вогню та встановлення миру обговорив народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з віцепрезидентом Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ Марком Прітчардом, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Докладно обмінялися думками щодо останніх міжнародних зусиль, спрямованих на припинення вогню та відновлення миру. Наголосив, що до завершення процесу слід дотримуватися принципу "нічого не погоджено, доки не погоджено все". Українці як ніхто прагнуть миру, проте не за рахунок інтересів нашої держави", – написав Порошенко у Facebook.

Він також наголосив, що "для того, щоб Росія чітко розуміла ціну відмови від пошуку миру, вже сьогодні має бути розроблений конкретний План Б".

"Значну увагу також приділили викликам демократії та основним свободам за часів війни, зокрема верховенству права, багатопартійному парламентаризму, свободі медіа та правам опозиції", – зазначив Порошенко, подякувавши Прітчарду за підтримку України.

Теги: #порошенко #європейська_солідарність #війна #зустріч #марк_прітчард

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 26.08.2025
США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

10:36 26.08.2025
Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

01:48 26.08.2025
Трамп цьогоріч хоче зустрітися з Кім Чен Ином – ЗМІ

Трамп цьогоріч хоче зустрітися з Кім Чен Ином – ЗМІ

22:13 25.08.2025
Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

21:13 25.08.2025
Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

20:24 25.08.2025
Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах

Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах

19:16 25.08.2025
Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп

Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп

18:53 25.08.2025
Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

18:40 25.08.2025
Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

18:34 25.08.2025
Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

ОСТАННЄ

Віталій Кличко та віце-канцлер Німеччини обговорили посилення допомоги Україні та гарантії безпеки

Порошенко зустрівся з Кітом Келлогом

Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

Венс: росіяни вже визнали, що не зможуть встановити "маріонетковий режим" в Україні

Адвокати Порошенка вказують на паралелі фабули експертизи ДБР щодо їх підзахисного з російською пропагандою

Удар по американському заводу в Україні свідчить, що Путін не хоче припинення війни - Порошенко

Моббс про територіальні вимоги РФ: Міжнародне право не може бути скасоване агресією

Кличко закликав Бундестаг посилити допомогу Україні

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА