Віталій Кличко та віце-канцлер Німеччини обговорили посилення допомоги Україні та гарантії безпеки

Фото: https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з віце-канцлером і міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем. Обговорювали посилення допомоги та гарантії безпеки для України. Про це повідомляє сайт КМДА.

"Оглянули разом житловий будинок у Святошинському районі, де 31 липня російська ракета зруйнувала цілий підʼїзд. І де загинули 29 мирних киян. Під час спілкування з паном Клінгбайлем я наголосив на необхідності посилення допомоги Україні — військової та економічної — задля встановлення миру в нашій державі. Та необхідності надійних гарантій безпеки для нашої країни, щоб цей мир не був тимчасовим", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення у місті зазнали пошкоджень різного ступеня 3129 будівель, зокрема 2134 багатоквартирних житлових будинків. Із них у 2025 році – 957.

"Віце-канцлер запевнив, що Німеччина, яка є другою країною (після США) за обсягами допомоги, продовжить підтримувати і допомагати Україні. Зокрема, це стосуватиметься і гарантій безпеки", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з головою комітету з питань оборони Бундестагу Німеччини Томасом Рьовекампом. Під час зустрічі також обговорювалися питання посилення допомоги та гарантій безпеки.