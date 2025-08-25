Інтерфакс-Україна
Політика
21:24 25.08.2025

Віталій Кличко та віце-канцлер Німеччини обговорили посилення допомоги Україні та гарантії безпеки

1 хв читати
Віталій Кличко та віце-канцлер Німеччини обговорили посилення допомоги Україні та гарантії безпеки
Фото: https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з віце-канцлером і міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем. Обговорювали посилення допомоги та гарантії безпеки для України. Про це повідомляє сайт КМДА.

"Оглянули разом житловий будинок у Святошинському районі, де 31 липня російська ракета зруйнувала цілий підʼїзд. І де загинули 29 мирних киян. Під час спілкування з паном Клінгбайлем я наголосив на необхідності посилення допомоги Україні — військової та економічної — задля встановлення миру в нашій державі. Та необхідності надійних гарантій безпеки для нашої країни, щоб цей мир не був тимчасовим", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення у місті зазнали пошкоджень різного ступеня 3129 будівель, зокрема 2134 багатоквартирних житлових будинків. Із них у 2025 році – 957.

"Віце-канцлер запевнив, що Німеччина, яка є другою країною (після США) за обсягами допомоги, продовжить підтримувати і допомагати Україні. Зокрема, це стосуватиметься і гарантій безпеки", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з головою комітету з питань оборони Бундестагу Німеччини Томасом Рьовекампом. Під час зустрічі також обговорювалися питання посилення допомоги та гарантій безпеки.

 

Теги: #київ #німеччина #клінгбайл #кличко #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:13 25.08.2025
Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

21:58 25.08.2025
У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайну"

У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайну"

19:08 25.08.2025
Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер

Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер

15:04 25.08.2025
Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

12:27 25.08.2025
В Києві у 2025р пошкоджено 63 заклади освіти - КМДА

В Києві у 2025р пошкоджено 63 заклади освіти - КМДА

10:06 25.08.2025
В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії

В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії

09:06 25.08.2025
До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини

До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини

06:09 25.08.2025
Канцлер Німеччини заявив, що соціальна держава більше не є фінансово життєздатною - ЗМІ

Канцлер Німеччини заявив, що соціальна держава більше не є фінансово життєздатною - ЗМІ

00:49 25.08.2025
Німеччина підтримує надання Україні гарантій безпеки, наближених до рівня членства в НАТО

Німеччина підтримує надання Україні гарантій безпеки, наближених до рівня членства в НАТО

20:33 24.08.2025
У Києві в понеділок запровадять тимчасові обмеження руху через візит іноземних делегацій

У Києві в понеділок запровадять тимчасові обмеження руху через візит іноземних делегацій

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

ОСТАННЄ

Порошенко зустрівся з Кітом Келлогом

Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

Венс: росіяни вже визнали, що не зможуть встановити "маріонетковий режим" в Україні

Адвокати Порошенка вказують на паралелі фабули експертизи ДБР щодо їх підзахисного з російською пропагандою

Удар по американському заводу в Україні свідчить, що Путін не хоче припинення війни - Порошенко

Моббс про територіальні вимоги РФ: Міжнародне право не може бути скасоване агресією

Кличко закликав Бундестаг посилити допомогу Україні

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Безуглу від участі у пленарному засіданні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА